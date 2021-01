Mexico – L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a assuré que les joueurs ne s’inquiétaient pas de la possible réduction de salaire dans l’équipe.

Ce qui précède, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a empêché l’équipe Blaugrana d’avoir les revenus des années précédentes.

“Le Barça est l’une des équipes qui souffrent le plus du coronavirus, mais il y a beaucoup de grandes équipes qui ont de mauvais chiffres, pas seulement ici.”

“Le manque de tourisme a affecté”, a commenté Koeman lors d’une conférence de presse avant le choc contre Rayo Vallecano en Copa del Rey.

De plus, il a déclaré ne pas savoir “si les joueurs ont facturé moins” qu’ils n’auraient accepté de facturer.

Face à l’affrontement des huitièmes de finale entre Barcelone et Rayo Vallecano, Koeman a indiqué que l’équipe est complète, notamment Leo Messi qui a été suspendu.

“Il veut vraiment jouer et gagner des titres, c’est un joueur gagnant et il veut jouer à chaque match.” De plus, il a dit qu ‘”il est frais, impatient et sans inconfort”.

L’entraîneur de Barcelone a refusé de s’attendre à un match simple malgré le fait que Vallecano joue en deuxième division “il a des joueurs de première classe”, a-t-il déclaré.

