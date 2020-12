Ce Noël Le Père Noël nous apporte à tous un cadeau sous la forme d’une série chargée de nostalgie, et c’est que le 27 décembre sortira la série tant attendue de «Physique ou chimie: les retrouvailles». Une série qui a marqué toute une génération d’adolescents et que plus d’une décennie plus tard, le casting original de la fiction d’Antena 3 a réuni dans une mini-série.

Dans deux chapitres nous pourrons voir comment la vie des personnages mythiques a changé: Cabano, Yoli, Fer, Yoli, Paula, Gorka … Ils reviennent tous au petit écran pour le mariage de (alerte spoil)Le mariage de Yoli!

Les élèves de Zurbarán se rencontrent à nouveau, avec des enseignants comme Olimpia (Ana Millán), pour accompagner Yoli lors de son jour le plus spécial, car elle épouse un médecin. Comment se terminera le mariage? Les anciennes passions seront-elles réveillées? Y aura-t-il des combats? De nouvelles romances? Nous savons déjà que tout est possible avec Zurbarán. Pour tous ceux qui ont hâte de voir enfin un aperçu de ce que la série apportera, La bande-annonce est maintenant disponible sur la chaîne YouTube Atresplayer Premium.

La série sera diffusée sur Atresplayer Premium le 27 décembre et comportera deux chapitres spéciaux dans lesquels nous pourrons voir comment les personnages les plus importants de la série ont évolué. Le casting original revient et toute une génération sera collée à l’écran ce jour-là pour profiter et mettre la touche finale à une fiction qui a marqué de nombreux jeunes qui, aujourd’hui, comme les personnages, ont déjà la trentaine ou presque en eux.

Comme les Compañeros avant, la physique ou la chimie ont marqué la génération qui avait alors entre 15 et 16 ans. jusqu’à ce qu’ils terminent le lycée.

De la série de grands acteurs et actrices sont sortis, moins connus à l’époque mais qui sont aujourd’hui très appréciés, comme Angy Fernandez, Maxi Iglesias et même Ursula Corberó (le grand absent de cette réunion), qui est aujourd’hui mondialement connu après le personnage de Tokyo dans «La Casa de Papel».