Marta Peñate Entré dans ‘La maison forte 2’ quelque temps après le début, et le plus surprenant est que a fini par rencontrer Tom Brusse et Sandra Pica, qui a partagé avec elle l’expérience de ‘L’île des tentations 2’.

Dans la réalité produite par Mediaset, le canari est venu faire face à d’autres concurrents pour défendre sandra, mais la nuit dernière, Jorge Javier Vázquez a révélé dans ‘Saturday Deluxe’, Quoi Marta a pu jouer à Tom Brusse.

Ce dimanche, l’ex-petite amie de Lester est l’un des nominés pour quitter ‘La Casa Fuerte’, près de Cristini, Rebeca et Albert, Mais avant de savoir qui est l’expulsé, elle a voulu donner une information qui pourrait faire exploser la maison.

La confession de Marta

“Marta Peñate a dit à Tony Spina et Aurah que Tom Brusse a suggéré qu’ils fassent un trio avec Samira alors qu’il était déjà avec Sandra“, A révélé Jorge Javier Vazquez. Une déclaration qui peut marquer un avant et un après dans la relation entre le français et le catalan.

Aussi, lors du gala de ce dimanche, le présentateur mettra en lumière les images de cette conversationPar conséquent, la réaction de Sandra et Tom peut être vue dans toute l’Espagne, et on verra si l’homme d’affaires nie la proposition.

Le parcours de Tom avec Samira

Ce n’est pas la première fois que les noms de Tom Brusse et Samira Khalil entrer dans la même conversation, car avant d’entrer dans l’émission de téléréalité, ils ont parlé l’extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ s’était embrassé avec les Français.

Cependant, il a nié à tout moment que cela s’était produit malgré son insistance, ce qui a créé de sérieux doutes chez Sandra, qui a discuté avec Tom à plusieurs reprises sur des problèmes d’infidélité présumés.

Il convient également de se rappeler comment, dans “ L’île des tentations 2 ”, Tom a nié avoir une liaison avec l’une des tentatrices (Liseth) pendant qu’il rencontrait son ex-partenaire, Melyssa Pinto, mais qu’il a finalement reconnu avant de partir République Dominicaine.