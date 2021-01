Les séries espagnoles ont été décentralisées. Alors qu’au cours des dernières décennies, les tournages se sont déroulés sur des plateaux à Madrid et, espérons-le, à Barcelone, la recherche d’authenticité et de budgets plus importants a déplacé les productions vers des extérieurs naturels et vers d’autres endroits de la géographie espagnole. Parmi les derniers titres publiés, il y a des histoires tournées au Pays basque (Patrie, La ligne invisible), Galice (Le désordre que vous quittez), Melilla (L’unité), Castilla y León (30 pièces) ou les plus de 300 endroits dans neuf pays différent de Dis-moi qui je suis. En parallèle, le sous-genre du crime avec vue (un meurtre ou une disparition qui donne lieu à une enquête dans un lieu pittoresque) s’est épanoui avec des titres comme Hierro (Movistar +) ou Néboa (La 1), qui recréent l’île fictive dans le que l’action se déroulait dans des endroits comme Cabo Ortegal, O Barqueiro, Ortigueira, Cariño ou Estaca de Bares.

Chasse: Monteperdido est un autre des représentants nationaux des deux tendances. En 2019, c’était l’une des séries espagnoles les plus réussies sur le terrain de jeu difficile que la télévision en clair est devenue pour la fiction: elle a obtenu en moyenne 2162000 téléspectateurs (14% de part d’écran). L’enquête sur le sergent Sara Campos (interprétée par Megan Montaner) a accroché le public, mais quelque chose qui n’est pas passé inaperçu est la beauté des lieux dans lesquels l’histoire se déroule. Les Pyrénées aragonaises et les légendes du lieu ont donné à l’action une atmosphère mystérieuse très particulière. Cette histoire était close, mais The Hunt: Tramuntana s’ouvre dans sa nouvelle saison vient de commencer (les mercredis à La 1, 22.10) un autre chapitre de la vie tourmentée de son protagoniste, qui cette fois déménage à Majorque pour enquêter sur le meurtre de l’un des les hommes les plus respectés de la ville fictive de Tramuntana.

Les lieux de la région de La Ribagorza, à Huesca, cèdent désormais la place à la ville de Valldemossa et à d’autres sites naturels de l’île de Majorque. Le port et le phare de Sóller, la Cala Tuent, le Port des Canonge, le Mirador de s’Entreforc ou Cala Pi, certains assez fréquentés par les touristes et d’autres plus méconnus, brillent dans le nouvel opus de la série, qui revient parier pour des lieux rarement vus dans la fiction et, dans certains cas, difficiles d’accès pour les équipes de tournage. «Amener la série dans des décors naturels me fait gagner beaucoup, ça permet une richesse visuelle et une façon plus large de raconter, on multiplie les ressources naturelles de la lumière, des paysages … ça magnifie grandement la série», explique José Manuel Lorenzo, producteur exécutif de La Caza . Tramuntana, lors d’une conversation téléphonique, en mars dernier pendant le tournage.

En plus de parler des avantages de l’enregistrement dans des lieux tels que ceux choisis, Lorenzo a avoué que les inconvénients qui pouvaient être trouvés étaient tous: “tout est gênant dès la production, mais tout est avantage à l’écran”, a-t-il déclaré. Une semaine après cette conversation, le tournage a dû s’arrêter et ils n’ont pu reprendre qu’en juillet.

Ce n’étaient pas des mois tranquilles pour l’équipe de la série. A cette époque, et dans une course contre la montre, Agustín Martínez, créateur de la série et l’un de ses quatre scénaristes, a travaillé à réécrire l’histoire pour l’adapter à la nouvelle situation. Dans ce processus, non seulement les scènes qui impliquaient la présence de foules ont été éliminées pour se conformer aux protocoles sanitaires, mais toute la saison a également été reformulée avec une nouvelle approche d’une histoire qui, dans ce cas, fonctionne comme une poupée russe. Parce que maintenant, non seulement Sara Campos enquête sur l’affaire; Le sergent Selva (joué par Félix Gómez) tente de découvrir quelques jours plus tard ce qui s’est passé au cours de cette enquête et pourquoi son partenaire a disparu.

Alors que The Hunt: Monteperdido était basé sur un roman d’Agustín Martínez lui-même, The Hunt: Tramuntana a émergé à la suite du succès de la première saison. Le choix de Majorque pour elle fait partie de l’intrigue elle-même. «Je voulais raconter l’isolement des quatre adolescents dont l’histoire commence [jóvenes que viven con familias de acogida], leur manque de connexion avec le monde qui les entoure. Le fait que ce soit Tramuntana est un double jeu: ils vivent dans une ville entourée de montagnes, et ces montagnes sont entourées par la mer », explique Agustín Martínez. Lorsqu’il a commencé à préparer la nouvelle saison, Martínez lisait Bearn ou La sala de las dolls, un livre de l’écrivain majorquin Llorenç Villalonga de 1956 considéré comme l’une des œuvres les plus importantes de la littérature catalane du XXe siècle et qui reflète à quoi ressemblait la société traditionnelle. Majorquin avant le boom du tourisme. Sa lecture l’a influencé dans le choix de Majorque comme lieu de la nouvelle intrigue, ce qui laisse le réalisme magique qui a dominé la première saison s’enraciner dans les traditions locales de l’île, comme le Canto de la Sibila dont l’essai commence la saison.

José Manuel Lorenzo souligne combien de téléspectateurs ont découvert l’attractivité de Benasque et Cerler, les villes où Monteperdido a été tourné, grâce à la série, qui a servi de moteur au tourisme dans le lieu. «Les gens voient une Espagne plus diversifiée et plus riche qui dépasse Madrid. Filmer dans des lieux naturels permet de donner plus de réalisme, une fraîcheur, une intensité et une intention que vous n’auriez jamais si vous tourniez dans des lieux artificiels, et aide à découvrir l’Espagne », explique le producteur. Agustín Martínez plaisante en disant qu’il se sent comme un guide touristique. «C’est l’une des clés de la fiction lorsqu’un certain univers surgit, ce qui donne envie de le visiter en étranger, en proxénète…», ajoute-t-il. “Dans le processus de la deuxième saison, je me suis demandé où serait la place d’une troisième histoire et je l’ai plus ou moins clair, mais maintenant nous devons voir comment la série se déroule. L’élément de connexion de The Hunt, en plus de quelques thèmes et d’une manière de centrer le thriller davantage vers le côté personnel des personnages et leur monde sentimental que le suspense, le mystère et l’action, c’est qu’il dépeint de petites communautés ».