Les anges.- «Le président de #Argentina @alferdez est un bébé tueur. Combien de pièces vous ont-ils versées pour remplir votre engagement dans la campagne de la mort? Mu », a écrit le militant des droits humains Eduardo Verástegui sur son Twitter. Et il a ajouté: «(Regardez ce qui est arrivé au traître de Judas pour avoir vendu Jésus pour quelques pièces). Vous êtes un bébé tueur; prenez-en une de votre taille, Alberto ».

Dans une noirceur de fin d’année pour l’Argentine, le Sénat de la République vient de voter (comme la Chambre des députés auparavant) en faveur d’une loi que la majorité du peuple argentin avait déjà rejetée. Un rejet clair, notable dans les réseaux sociaux, dans les manifestations et marches de masse, et dans les sondages précédents, avec des pourcentages allant de 60 à 84% de rejet de la loi. Des millions d’Argentins et d’Argentins ont dit non à cette loi. Mais la direction et le Congrès argentin étaient sourds et aveugles, totalement éloignés de ce que les gens leur demandaient.

Une loi clairement idéologique, et contradictoire avec tout ce qui a été 2020 et l’urgence de préserver la vie, toute la vie. «Les législateurs argentins qui ont voté pour cette loi», a-t-il dit, «ont transformé le ventre d’une mère, qui devrait être l’endroit le plus sûr du monde, en l’endroit le plus dangereux. Ils ont oublié que la paix commence dans le ventre d’une mère », a-t-il dit.

Verástegui a également déclaré que «au Mexique, nous sommes également« LaMayoríaCeleste. Sénateurs et sénateurs mexicains, nous sommes attentifs et ne permettrons pas que la triste expérience argentine se répète dans notre pays. Avec le vote du 30 décembre, il n’a pas perdu un secteur en Argentine: on a tout perdu, il a perdu la vie, la culture du rejet et la sélection des êtres humains gagnée: certains, «recherchés», pourront vivre légalement et être classés comme des personnes; d’autres, “nous souhaitaient”, deviennent désormais automatiquement “un phénomène” et ils peuvent être tués. La science médicale, la science juridique, la démonstration factuelle de ce qui se passe dans le ventre d’une mère nous apprennent la force de la vie humaine chez chaque nouveau-né. Mais ils ont choisi de ne pas le voir.

De plus, les articles de cette nouvelle loi sont les plus extrêmes et les plus grossiers de beaucoup de lois d’autres pays; entre autres, il permet l’avortement jusqu’à 9 mois, alléguant des problèmes de santé. Et il n’autorise pas l’objection de conscience aux infirmières, aux directeurs d’hôpitaux ou de cliniques … qui n’interviennent pas directement mais participent indirectement ».

La défense de la vie en Argentine fait désormais face à deux batailles, a distingué le leader et fondateur du mouvement Viva Mexico: “La bataille culturelle, dans l’éducation et dans l’amour de la vie, et la bataille juridique, pour protéger autant que possible la protection des plus innocents et sans défense dans la réglementation de la loi.” Et il a conclu en disant: «Argentine, nous sommes avec vous. Car ici au Mexique, comme là-bas dans le sud du continent, personne n’abandonne. Personne n’abandonne! Nous continuons! Ensemble, nous sommes plus forts! “

LEE La polémique sur le black-out continue …

emc