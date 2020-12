Le 28 décembre 2010, la chaîne d’information CNN + a fermé définitivement. Deux jours plus tard, la place de la chaîne d’information a été prise par une chaîne de 24 heures de Big Brother, le grand pari de divertissement de Mediaset – le groupe de communication qui possède Cuatro et Telecinco – des deux dernières décennies. Cela n’a pas duré longtemps, puisqu’en mars 2011 elle a été relevée par Divinity, une chaîne dédiée exclusivement à ce même secteur du divertissement. Huit ans plus tard, la société de communication a décidé de se passer des journaux télévisés quotidiens de Cuatro – dont la base est celle qui a travaillé sur CNN + – pour concentrer la programmation de la chaîne sur ce qu’elle considère comme du divertissement pur.

Les chiffres d’audience ne sont pas trompeurs et les programmes d’information de Cuatro ont souffert. Les chiffres indiquent qu’ils sont les moins regardés des réseaux généralistes avec une moyenne de 676 000 téléspectateurs parmi toutes leurs éditions. Mediaset a décidé de les supprimer de sa programmation, ce qui prendra effet à partir du 15 février, selon des sources internes du groupe de communication. Mardi, il y avait la question de savoir si les nouvelles du week-end, plus longues, plus détendues et avec une équipe différente, résisteraient à la tempête, mais mercredi, l’information provenant de l’écriture de Cuatro est qu’elles seront également supprimées. Dans Mediaset, ils ne veulent pas offrir d’explications “pour l’instant”, soulignent-ils.

Pour la première fois dans l’histoire de la télévision espagnole, une chaîne généraliste ne pouvait pas avoir d’espace pour l’information – La 2 à ses débuts n’en avait pas et Telecinco n’a pas tardé à l’avoir. Au cours de ses 13 années d’existence, depuis le 7 novembre 2005, Cuatro a eu des nouvelles sur sa grille. Désormais, la deuxième chaîne de Mediaset les supprime pour laisser plus de place au divertissement, un nouveau défi pour le groupe dirigé par Paolo Vasile. Les programmes d’information de Telecinco, bien qu’étant la première chaîne d’audience tout au long de l’année, sont les troisièmes plus regardés derrière ceux d’Antena 3 (1 911 000 téléspectateurs en moyenne au cours des six derniers mois) et La 1 (1 881 000 ).

Le revers des professionnels de Cuatro, qui seront relocalisés dans d’autres espaces Mediaset, selon ce que la direction leur a communiqué, se répète. Cuatro a été fondée en 2005 par le groupe PRISA (rédacteur en chef d’EL PAÍS) et Sogecable, et pour ses bulletins d’information, elle a restructuré les équipes qu’elle avait sur CNN +. Son pari était génial, avec Iñaki Gabilondo, qui a quitté le réseau SER, comme tête visible. Et des présentateurs tels que Silvia Intxaurrondo, Marta Reyero, Marta Fernández, Mónica Sanz, Javier Ruiz, Hilario Pino, Roberto Arce ou Miguel Ángel Oliver, actuel secrétaire d’État à la Communication, sont décédés. Une grande partie de cette équipe a souffert de l’intégration de la chaîne avec Mediaset fin 2009, de la disparition de CNN + et beaucoup de ceux qui restent, déjà des vétérans, reviennent maintenant voir comment leur travail est démantelé.

Quel souci pour les informations sur @noticias_cuatro! Je me sens très proche de tous mes coéquipiers, de certains combattants. Il est temps de travailler, comme toujours. Bonne chance et courage, super équipe! – Miguel Angel Oliver (@maoliverf) 8 janvier 2019

Le journaliste José María Izquierdo, ancien directeur adjoint d’EL PAÍS, était responsable du lancement des programmes d’information Cuatro. De loin, il se souvient de ces débuts comme difficiles: «L’important était de se faire un trou alors que tout le monde l’avait déjà fait», dit-il. Ils l’ont fait avec Iñaki Gabilondo. «Iñaki est sorti et a élevé l’audience, de 3% à 8%, et parfois près de 9%», dit-il. «Toutes les chaînes avaient de la personnalité, mais nous avons choisi un style différent, avec l’éditorial d’Iñaki puis Las Martas (Reyero et Fernández). Pour Izquierdo, la télévision générale “appartient au passé” et il n’est pas nécessaire que tous les réseaux aient des programmes d’information. «L’aberration est qu’il n’y a plus qu’une chaîne d’information de 24 heures maintenant. La fermeture de CNN + était pire », conclut-il. Gabilondo pense la même chose. Le premier présentateur des programmes d’information Cuatro se retrouve avec “un sentiment de deuil” et montre sa “solidarité de journaliste avec ses collègues” et espère que la promesse qu’il n’y aura pas de licenciements sera tenue. Il dit également comprendre qu’il s’agit d’une décision dans le cadre “de certains changements dans le monde entier”. Gabilondo pense que toute télévision gratuite va subir des transformations majeures: “Tous les modèles vont traverser une crise majeure, comme cela peut arriver avec le journalisme écrit.”

Rencontre avec Vasile

Malgré la promesse de l’entreprise, les agents de presse de Cuatro avaient d’abord des doutes sur le fait qu’il n’y aurait pas de licenciements, et ils attribuent une partie de la faible audience aux changements continus d’horaire et de durée: «Il était difficile de maintenir une audience fidèles comme ça », expliquent-ils. Les travailleurs qui ont déjà vécu la fermeture de CNN + se souviennent qu’on leur avait alors promis qu’il n’y aurait pas de licenciements et qu’ils ont fini par les avoir. “Nous comprenons que c’est une décision commerciale, et que rien ne peut être fait, mais c’est frustrant. Mediaset préfère avoir une chaîne de divertissement, point final, on ne peut rien y faire”, disent-ils depuis la rédaction de la station.

Mercredi matin, une réunion a eu lieu entre le comité d’entreprise et Paolo Vasile, PDG de Mediaset, qui a calmé un peu une atmosphère qui de l’intérieur est décrite comme “comme un enterrement”. Selon le comité, l’entreprise a transmis un «engagement total de non-licenciement». “Il n’y a pas de nouvelles concernant ce que nous savions déjà, mais c’est la parole de Vasile”, poursuit le communiqué. Le texte se termine comme suit: “Bien sûr, nous devons tous être actifs pour faire face aux défis: élargir notre spectre et, au minimum, maintenir l’emploi. Que dans les deux prochaines années, nous risquons les 30 prochaines années. Et qu’en tant que dirigeants, nous devons changer pour ne pas mourir. “

Des collègues de la profession ont montré leur tristesse à la nouvelle. Surtout ceux qui sont passés par la maison, comme Marta Fernández, présentatrice des nouvelles sur Cuatro et Telecinco et Las mañanas de Cuatro: “Je ressens une immense tristesse. Et de l’étonnement. Je ne m’attendais pas à ce que quelque chose d’aussi radical se produise, cela me semble être une erreur. Le paradigme est qu’un programme informatif est fait pour rivaliser avec La Sexta, tout est diffus. Mediaset a perdu une belle opportunité avec Las mañanas de Cuatro, quand il n’y avait ni Al Rojo Vivo ni La Sexta. Cuatro avait les osiers, le cadre et le le capital humain pour bien le faire », explique le journaliste. «À Cuatro, on ne sait pas bien ce qu’il y a, à part les premières dates», conclut-il.