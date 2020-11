Mexico.- Compte tenu d’une plus grande demande de connectivité et de services numériques dans tous les secteurs, il est nécessaire de collaborer pour parvenir à l’harmonisation des bandes dans le monde entier, ont déclaré les délégués et les chefs de file de l’industrie qui ont participé à la 7e Conférence latino-américaine sur la gestion du spectre.

«La tendance de la connexion est irréversible et mondiale, booster la bande 6 GHz est nécessaire pour parvenir à un meilleur équilibre entre capacité et couverture», a expliqué César Funes, vice-président des relations publiques pour l’Amérique latine de Huawei, en participant au tableau intitulé: “Trouver un équilibre approprié pour façonner l’avenir de la bande des 6 GHz.”

Le représentant de Huawei a partagé une table de discussion sur la bande 6 GHz avec Agostinho Linhares, directeur du spectre, de l’orbite et de la diffusion à Anatel Brasil; Jayne Stancavage, directrice générale d’Intel Global; Meta Pavsek-Taskov, chef du département mobile de l’Agence des réseaux et services de communication de Slovénie (AKOS); et Lester García, responsable de la politique de connectivité, Facebook LatAm.

«Dans le cas de Huawei, les tests de couverture et de capacité ont déjà commencé dans 6 bandes HZ, et c’est le complément parfait pour offrir la couverture nécessaire avec la 5G dans plusieurs secteurs. En Amérique latine, cela résoudrait la couverture haut débit, si on veut booster l’économie numérique, il faut miser sur cette connexion », a expliqué Funes.

Les experts ont discuté de nouvelles possibilités pour l’avenir à long terme de la bande 6 GHz et de la manière de trouver un équilibre entre son utilisation sous licence et sans licence.

Au nom du Brésil, Agostinho Linhares, a souligné que: “Au Brésil, le débat porte sur l’autorisation de l’utilisation d’appareils de faible puissance dans la bande 6 GHz et l’utilisation possible des technologies Wi-Fi 6”, par conséquent que le pays pourrait devenir le deuxième, après les États-Unis, à lancer cette bande pour une utilisation Wi-Fi.

À cet égard, Meta Pavsek-Taskov, représentant la Slovénie (AKOS), a privilégié la bande 6 GHz en trouvant un équilibre entre l’utilisation ou non de licences, et a partagé les avantages de la numérisation en Slovénie.

Pendant ce temps, Lester García, responsable de la politique de connectivité pour l’Amérique latine chez Facebook, a expliqué qu’actuellement “la bande 6 GHz devrait être promue en Amérique latine, en tant qu’alternative viable pour un spectre supplémentaire”, ce qui précède étant donné la saturation de la demande de connectivité en Amérique latine. la région.

Les participants ont convenu de parier sur une harmonisation de la bande 6 GHz à travers le monde, mais ils ont mis l’accent sur la promotion de cette bande en Amérique latine, car «elle offrirait 1200 MHz de spectre supplémentaire qui permettrait l’utilisation de plus de canaux, et offrir un meilleur service aux utilisateurs de ces réseaux ».

La Conférence latino-américaine sur la gestion du spectre a été créée en 2014, et maintenant dans sa septième année consécutive, elle est établie en tant que principale plate-forme pour la discussion des politiques du spectre dans la région.

Au cours de son histoire, l’événement s’est positionné comme un espace équilibré, offrant un forum public de débat et intégrant des représentants du monde entier.

