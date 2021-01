Mexico,- Avec des classiques du week-end en Italie et en Angleterre, ce vendredi, l’activité de football européen commence dans la capitale italienne avec Lazio vs. Rome.

première ligue

Liverpool et Manchester United seront à l’affiche de la 171e édition du «English Football Classic». Liverpool a accumulé 4 matchs sans perdre (2PG-2PE) contre les Reds Devils et est resté avec les 2 derniers matchs à Anfield (3-1 et 2-0).

Manchester United défend la tête de la Premier League avec 36 points. De son côté, Liverpool arrive comme seule escorte avec 33 unités. Tous deux en tête du tableau des buteurs du championnat anglais: Liverpool (37) et Manchester United (34).

Fulham et Chelsea ont disputé 50 matchs dans l’élite de l’Angleterre, Chelsea dominant largement avec 31 victoires, 16 nuls et 3 renversements. À partir de là, les Bleus ont ajouté 11 victoires et 7 nuls.

Une série

La Lazio et la Roma ouvriront la 18e journée de Serie A avec le 155e «Derby Della Capitale». Ils ont fait match nul 1-1 dans les deux éditions de la saison 2019/20. Ciro Immobile (Lazio) était présent sur le tableau d’affichage lors de 16 de ses 20 dernières apparitions (18 buts).

L’Inter accueillera la Juventus dans une nouvelle édition du «Derby d’Italia». Il y aura un duel de buteurs: Romelu Lukaku (Inter) et Cristiano Ronaldo (Juventus) avec respectivement 12 et 15 buts. Vecchia Signora (9) et Neroazzurro (5) ont remporté 14 des 15 derniers titres du football italien.

L’AC Milan clôturera une nouvelle date de Serie A en Italie en tant que visiteur à Cagliari. Les Rossoneros continuent de mener (40 pts.) Et avec 15 matchs invaincus dans cette condition (11PG-4PE).

Bundesliga

Malgré sa défaite face au Borussia Mönchengladbach, le Bayern Münich reste le seul leader de Bundesliga (33 pts.). Les Bavarois affronteront Fribourg, qui remporte 5 victoires consécutives, avec 16 buts pour et 2 contre.

Le Borussia Dortmund accueille Mayence avec pour principe de conserver les positions de qualification pour la prochaine édition de l’UEFA Champions League. Son prochain adversaire occupe la dernière position de la Bundesliga actuelle et a ajouté 2 points sur les 21 derniers possibles.

La Ligue

L’Atlético de Madrid rendra visite à Eibar à la fin de la Date 19. Los Colchoneros domine le record après 12 matchs en Première Division avec 9 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Sa seule défaite a été 2-0, lors du dernier match de la Liga 2019/20.

L’Atlético de Madrid compte 5 victoires consécutives et mène les positions en Liga 2020/21 (41 pts.). L’équipe de Diego «Cholo» Simeone a le meilleur pourcentage d’efficacité de tir (17,6%). Au contraire, son prochain rival inscrit 15 buts après 183 tirs (8,2%).

Manuel Pellegrini (Betis) et Eduardo Coudet (Celta) se retrouveront dans le duel d’entraîneurs sud-américains de renom. Leurs équipes ajoutent 23 unités en 18 dates du championnat espagnol.

Il est à noter que le Real Madrid a battu l’Athletic Bilbao 3-1 et que Barcelone (battu la Real Sociedad 2-1) ont déjà contesté leurs engagements correspondant à la 19e journée sous forme d’avance, car la finale de la Supercoupe d’Espagne.

