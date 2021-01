Le monde interne des organisations

Récemment, différents avis ont été publiés qui mentionnent les changements dans l’environnement de travail résultant de la quarantaine. L’un des plus mentionnés est que le travail à distance est là pour durer et, même, de nombreuses organisations ont commencé à négocier leurs baux pour réduire leurs espaces de bureau en partant du principe qu’une partie de leur personnel travaillera à domicile.

En effet, les entreprises ont réalisé qu’une grande partie du travail peut être effectuée à distance, peu importe où se trouve le personnel. Cela a également incité certaines personnes pendant la quarantaine, ils ont cessé de louer des appartements à proximité de leur lieu de travail pour retourner vivre dans leur lieu d’origine ou même avec leurs proches. Certains ont travaillé dans d’autres villes et l’ont fait avec succès, donnant de bons résultats commerciaux.

Après avoir vérifié que, pour certains postes et fonctions spécifiques, le lieu physique où le travail est effectué est en fait hors de propos, ainsi que les problèmes et le coût élevé qui a résulté du licenciement du personnel pendant la pandémie en raison des différentes réglementations imposées en Dans différents pays, certaines entreprises ont commencé à réfléchir à la commodité d’embaucher des employés basés à l’étranger pour remplacer les employés locaux et nationaux. Sans aucun doute, c’est parce qu’ils sont sûrs de trouver des talents qui peuvent faire le même travail, encore mieux, pour un salaire inférieur et, surtout, sans les responsabilités professionnelles légales que représente un employé, c’est-à-dire que cela leur permet de cesser d’être un passif. travailler pour l’entreprise.

Je pense qu’ils ont raison. Il me semble que dans les mois à venir, nous commencerons à voir ce phénomène se développer dans le monde entier. Il y a quelques années, quelque chose de similaire a été présenté avec les centres d’appels ou les centres de support client, qui ont commencé à se déplacer vers n’importe quelle partie du monde où c’était plus pratique. Les services offshore ont suivi, tels que les développeurs de systèmes et les équipes de maintenance de solutions technologiques. Eh bien aujourd’hui, grâce à la quarantaine, de nombreux emplois dans différentes industries ont commencé à s’ajouter à cette liste.

Cela signifie que même si je n’ai plus à migrer vers une autre ville pour obtenir un meilleur emploi en fonction de mes objectifs professionnels, le concours pour ce poste a été ouvert non seulement aux populations locales et nationales, mais à tout le monde.

Peu importe où dans le monde les entreprises trouvent les talents dont elles ont besoin; ils ont déjà testé et accepté les mécanismes de travail à distance et de coordination. Ainsi, combiner les meilleurs talents au meilleur coût sera la meilleure option pour embaucher, et cela deviendra une tendance organisationnelle mondiale.

De la même manière, votre talent peut maintenant intéresser des entreprises en dehors du Mexique et cela ne signifie pas nécessairement que vous devrez migrer. Dans l’immédiat, vous pourriez avoir un emploi de télétravail et appartenir à n’importe quelle entreprise dans le monde, pour autant que votre talent et vos compétences le permettent.

L’apprentissage des langues, en plus de l’anglais, devient désormais une bonne stratégie pour renforcer votre profil. L’anglais est quelque chose qui est pris pour acquis dans le monde: il n’y a aucun moyen de rivaliser et aspirez à une carrière réussie si vous ne parlez pas et n’écrivez pas parfaitement l’anglais.

Nous devons nous adapter au multiculturalisme et profiter des opportunités qui s’ouvrent pour rivaliser avec nos talents individuels et d’entreprise dans le monde. Cette pandémie nous a montré qu’il n’y a pas de barrières physiques qui entravent la croissance et le développement des professionnels ou des entreprises.

N’attend pas faire confier votre travail à un étranger; au contraire, préparez-vous non pas à vous défendre, mais à rivaliser et à conquérir cette entreprise ou ce pays dans lequel vous avez toujours voulu travailler.

