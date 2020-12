Vue de la manifestation de mars à Alsasua en soutien aux personnes arrêtées pour l’attaque des gardes civils. En vidéo, ce qui s’est passé à Alsasua. VILLAR LÓPEZ . / VIDÉO: EPV

La Cour suprême a abaissé la peine aux huit condamnés pour les attaques contre un lieutenant et un sergent de la Garde civile et leurs copines survenues dans un bar d’Alsasua en octobre 2015. La Cour nationale leur a infligé des peines allant de deux à 13 ans. emprisonnement pour crimes d’attaque contre les forces de l’ordre, blessures, troubles publics et menaces, mais tous ont fait appel devant la Cour suprême et la Haute Cour a partiellement confirmé l’appel et réduit les peines de près de cinq ans pour certains d’entre eux. Après la condamnation de la Cour suprême, la fourchette des peines reste entre un an et demi et neuf ans et demi de prison.

Avant le procès qui s’est tenu à l’Audiencia Nacional, certains des prévenus faisaient face à une demande de condamnation à 52 ans de prison. Mais la Cour a rejeté le fait que l’attaque contre les gardes civils était un crime de terrorisme, ce qui impliquait déjà une réduction significative des peines par rapport à ce que les accusations demandaient. Le bureau du procureur a renoncé à demander à la Cour suprême de reconsidérer cette décision, de sorte que le tribunal ne pouvait que maintenir les peines ou les réduire.

La Cour suprême considère qu’il existe des preuves pour confirmer les peines pour crimes d’attaque contre des agents de l’autorité, blessures, troubles publics et menaces, à l’exception de deux condamnations pour blessures infligées à Aratz Urrizola et une autre pour le même crime contre l’accusé Iñaki Abad. Mais le tribunal réduit la peine en supprimant la circonstance aggravante de discrimination et d’abus de supériorité dans le cas du crime d’attaque contre l’autorité. En outre, il a supprimé deux accusés l’un des crimes de blessures en raison du manque de preuves. Deux magistrats (Vicente Magro, qui est le rapporteur de la sentence, et Antonio del Moral) ont signé un vote particulier en faveur du maintien de l’aggravation de la discrimination. La Chambre pénale a ratifié les responsabilités civiles pour les dommages psychologiques et moraux causés aux victimes, ainsi que pour les blessures physiques.

Le tribunal note que les faits «sont exécrables et reflètent une motivation abjecte». Mais il considère que le facteur aggravant de discrimination ne peut leur être appliqué car il se fonde sur le fait que l’attaque a eu lieu lorsqu’il a été constaté que les hommes étaient membres des forces et organes de sécurité de l’Etat. Et comme ils ont déjà été condamnés pour le délit d’attaque contre l’autorité, si ce facteur aggravant leur était appliqué, le même acte serait puni deux fois. «Le fait qu’il s’agissait de gardes civils a déjà été pris en compte pour établir la typicité du crime d’attaque», prévient le tribunal.

En outre, les juges de la Cour suprême considèrent que les faits avérés ne décrivent pas une situation de discrimination fondée sur l’idéologie, comme l’a soutenu la Cour nationale. Les magistrats indiquent que la loi, en établissant le facteur aggravant de discrimination, accorde une protection aux personnes liées à des groupes discriminés, mais la sentence estime que cette situation n’existe pas dans ce cas. L’article 22.4 du Code pénal, rappelle la Cour suprême, fait référence à des raisons racistes, antisémites, religieuses ou en raison des croyances de la victime, de l’appartenance ethnique, de la race ou de la nation à laquelle elle appartient, du sexe ou de l’orientation sexuelle, des raisons de genre, de la maladie subie ou invalidité. “En d’autres termes, ce sont des groupes qui présentent des situations objectives de vulnérabilité que le législateur prend en compte pour protéger de manière spéciale et forment un modèle social de tolérance et de coexistence pacifique, sanctionnant les comportements qui perturbent ou mettent en danger cette coexistence pacifique”, en même temps qu’il cherche à façonner une société basée sur la tolérance nécessaire », explique la salle.

La Cour suprême retire également la circonstance aggravante d’abus de supériorité en ce qui concerne les crimes d’attaques contre des agents de l’autorité, car cette aggravation ne peut s’appliquer à ce crime. Et il le garde sur les délits de blessures.

Les peines étant ajustées par la Cour suprême, les peines pour chaque accusé sont les suivantes:

Ohian Arnanz Ciordia: 9 ans et demi de prison pour un crime d’attaque contre des agents de l’autorité en concurrence idéale avec un crime de blessures (2 ans et demi); trois crimes de blessure avec concordance de la circonstance aggravante d’abus de supériorité (2 ans pour chacun); et crime de désordre public (1 an). La chambre d’appel de la Haute Cour nationale l’avait condamné à 13 ans.

Jokin Unamuno Goicoetxea et Adur Ramírez de Alda Pozueta: 8 ans et demi de prison pour chacun pour un crime d’attaque contre des agents de l’autorité en concurrence idéale avec un crime de blessures (2 ans et demi); et trois infractions de blessure aggravée d’abus de supériorité (2 ans chacune). Tous deux ont été condamnés par l’Audiencia à 12 ans de prison.

Jon Ander Cob Amilibia et Julen Goicoechea Larraza: 7 ans et demi de prison pour chacun pour un crime d’agression contre des agents de la force publique (2 ans et demi) et trois crimes de blessure avec aggravation d’abus de supériorité (1 an et 8 mois pour chaque crime). Ils ont été condamnés par l’audience à un total de 9 ans de prison chacun.

Aratz Urrizola Ortigosa: 4 ans et 2 mois de prison pour un crime d’attaque contre des agents des forces de l’ordre en concurrence idéale avec un crime de blessures (2 ans et 6 mois) et un crime de blessures avec aggravation d’abus de supériorité (1 an et 8 mois). Le tribunal l’a condamné à 9 ans.

Iñaki Abad Olea: 3 ans et 6 mois de prison pour un crime d’attaque sur des agents de l’autorité en concurrence idéale avec un crime de blessures (2 ans et demi) et de trouble public (1 an). La Cour d’appel de l’audience l’a condamné à 6 ans.

Ainara Urquijo Goicoetxea: 1 an et 6 mois de prison pour crimes de désordre public (1 an) et menaces (6 mois). Elle a été condamnée par l’Audiencia à 2 ans de prison.

Tout le monde sauf Urquijo est en prison. La réduction des peines de la Cour suprême peut impliquer que, lorsque leur peine de prison sera déduite, certains des accusés n’auront plus que peu de temps à purger. Dans tous les cas, la loi établit que lorsqu’un accusé est reconnu coupable de divers crimes, la peine maximale purgée ne dépassera jamais trois fois la peine la plus élevée infligée. Dans ce cas, la peine la plus élevée est de deux ans et demi (pour le crime de tentation d’autorité), donc aucun accusé ne sera en prison pendant plus de sept ans et demi.