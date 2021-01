Mexique.- La démocratie nécessite un renouveau qui implique de repenser ses principes, ses valeurs et ses règles pour parvenir à la construction d’une citoyenneté plus solide et engagée dans cette forme de gouvernement, a-t-il déclaré. le président de l’Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Lors de sa participation à la troisième édition du Séminaire permanent «Démocratie et élections dans le monde», il a affirmé que face à une urgence sanitaire mondiale, tant la démocratie que les élections méritent notre attention.

La prise du Capitole aux États-Unis, a-t-il ajouté, «est le résultat de nombreux autres processus et dynamiques antérieurs, elle a montré comment la polarisation et l’intolérance, alimentées par de fausses nouvelles, des préjugés idéologiques et une utilisation contraire à l’éthique des réseaux sociaux, représentent une menace pour la démocratie”.

Il a assuré que la violence qui a été vécue à Washington le 6 janvier et la large participation citoyenne que les élections ont enregistrée montrent sans aucun doute que nous devons tous payer pour ce phénomène. ne nuisent pas à notre coexistence démocratique, tout en montrant les possibilités et les défis auxquels nous sommes confrontés.

En ce sens, il a souligné l’importance de penser que les citoyens du présent et de l’avenir pourraient être un moyen, parmi les nombreux qui existent sans aucun doute, d’aborder et de trouver des solutions aux dilemmes auxquels sont confrontés collectivement.

Córdova Vianello a montré que l’urgence de repenser la démocratie, les élections et la citoyenneté se reflète dans ces deux événements apparemment contradictoires: taux de participation élevé et violence post-électorale, mais ils font partie de la même réalité.

Il a exprimé qu’en dépit des imperfections et des possibilités d’amélioration qui prévalent, la démocratie reste le meilleur mécanisme pour renouveler pacifiquement et périodiquement les pouvoirs publics, identifier et résoudre les conflits dans des sociétés complexes et plurielles, ainsi que créer des conditions favorables. pour le développement des nations, «le même au Mexique que dans le reste du monde».

La force des institutions

En animant le Séminaire, organisé par l’INE en collaboration avec l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), la conseillère Claudia Zavala a réfléchi sur la force dont ont fait preuve les institutions américaines face aux assauts qu’elles ont subis.

«Les institutions ont fait ce qu’elles avaient à faire; des institutions fortes qui ont prouvé que le système choisi un pays fonctionne de la recréation de la démocratie, ce qui implique une action responsable, prudente et ferme de chacun d’eux ».

A l’époque, le directeur de la faculté de droit de l’UNAM, Raúl Contreras, considérait que la prise du Capitole était un fait qui a convaincu les républicains que la polarisation est un risque et si elle s’accentue, en quatre ans leur démocratie peut ne pas en supporter les conséquences.

Dans ce contexte, il a souligné les atouts du système mexicain, qui est aujourd’hui plus que jamais exemplaire malgré la prévalence d’une approche critique et du fait qu’à chaque élection, ceux qui ont perdu cherchent une réforme pour voir s’ils gagnent la suivante.

emc