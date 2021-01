Mexique.- À l’heure actuelle, les troubles mentaux représentent l’un des problèmes de santé publique les plus récurrents au Mexique, puisque 15 habitants sur 100 souffrent de dépression.

Dans le cadre deJournée mondiale de lutte contre la dépression, qui est commémoré tous les 13 janvier, les spécialistes en endocrinologie conseillent à tout adulte qui souffre de dépression pour la première fois de se rendre chez le médecin pour écarter un problème de la glande thyroïde, car les deux conditions sont généralement associées.

“Les personnes atteintes d’hypothyroïdie sont plus à risque de développer des troubles dépressifs, car la glande thyroïde est responsable de la production d’hormones qui régulent le métabolisme, qui à son tour contrôle la vitesse et l’efficacité avec lesquelles les cellules transforment les nutriments en énergie”, a déclaré le docteur a déclaré le docteur Ruben Silva Tinoco, spécialiste en endocrinologie.

En régulant le métabolisme, la thyroïde affecte indirectement toutes les cellules, tissus et organes du corps, y compris les muscles, les os, la peau, le système digestif, le cœur et le cerveau, ce qui rend extrêmement important la vérification de son fonctionnement.

«Lorsque la production d’hormones diminue et affecte le métabolisme du corps, les niveaux de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, responsable de la régulation des émotions, sont également réduits; norépinéphrine, responsable de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle; et GABA, dont le neurotransmetteur aide à contrôler la peur et le stress sur le cerveau, affectant ainsi la santé mentale et favorisant le développement de la dépression », a-t-il ajouté.

Parmi les symptômes les plus courants qui accompagnent la dépression et l’hypothyroïdie, on trouve la baisse d’humeur, la fatigue, la prise de poids, la baisse de la libido et la difficulté à se concentrer; Par conséquent, si l’un de ceux-ci est identifié, il est recommandé au patient de consulter l’endocrinologue qui, en complément de son exploration, indiquera des études de laboratoire qui ont pour but d’examiner le fonctionnement de la thyroïde et d’identifier en temps opportun tout trouble pouvant être lié. avec ces manifestations.

«Une fois l’hypothyroïdie détectée, il est nécessaire de commencer le traitement par la lévothyroxine, une hormone thyroïdienne qui simule la même fonction de la thyroïde, et envisager l’accompagnement et les conseils d’un expert en psychologie pour aider le patient à faire face et comprendre la condition », a conclu le spécialiste.

