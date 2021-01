“Nous enverrons un homme sur Mars, un autre en Aconcagua et un autre au fond de l’océan!” «Et le peuvent-ils?» Fit remarquer son petit frère. “Les Madelman peuvent tout faire!”, Se contenterait le premier. C’était l’une des premières publicités télévisées dans les années 60 des célèbres poupées articulées «prêtes à l’action» qui ont marqué toute une époque et toute une génération, devenant des jouets de référence en Espagne, comme Fort Comansi aurait pu l’être à l’époque , Nancy ou la polysémique Tren Payá,

Les Madelman pouvaient tout faire, en effet, mais ils n’ont pas résisté à l’épreuve du temps et ont été confinés à la nostalgie et à la collection. Désormais, une exposition les sauve du coffre de vieux jouets pour leur faire vivre avec style une dernière grande aventure. Composé de 150 Madelmans originaux commercialisés entre 1968 et 1983 (date de fin de production), dont quelques modèles qui en raviront plus d’un (“Mon Dieu, si l’explorateur polaire de ma première communion est là!”), L’échantillon, qui est expose à L’illa Diagonal jusqu’au 27 juillet, c’est un véritable hommage aux braves petits hommes avec qui nous vivons tant de choses.

L’exposition comporte une section substantielle consacrée à la revue de l’histoire des Madelman, des campagnes publicitaires, des boîtes mythiques, des équipements individuels, de base, des super équipements ou des missions complètes, des accessoires (l’hélicoptère!), Et d’autres matériels . Vous pouvez voir une série de petits hommes sans vêtements («vous voyez comment ils portaient des caleçons», a noté une fille) qui nous permettent d’observer comment ils étaient fabriqués. Très attachantes sont les brochures qui expliquent comment jouer avec elles: “Vous avez déjà votre Madelman, des instructions pour atteindre un maximum de réalisme dans sa manipulation.” La chronologie est très intéressante (au début, les yeux étaient peints, Madelman n’a eu de partenaire que dix ans plus tard et les pieds seulement à partir de 76). Quant aux autres poupées, Madelman a été précédée de Daniel Bravo et était un contemporain de Big Jim (1974) et Geyperman (1975).

Un aperçu de l’échantillon Madelman. Joan Sanchez

La partie sensationnelle de l’exposition est constituée des neuf décors de vitrine des aventures thématiques des Madelman. C’est ce dont nous rêvions tous: il y a le grand diorama Safari, avec la jeep blanche, le chasseur au casque, l’ascari noir, les singes, les cages; celui du Canada, avec les trappeurs, les gendarmes à cheval; ou l’enquête sous-marine, avec les hommes-grenouilles et les plongeurs, les requins et les poulpes. Les troupes de montagne, les skieurs, les spéléologues, les astronautes sont là aussi. Le scénario occidental rassemble les Indiens avec leur tipi, les mineurs, les hors-la-loi, le shérif. Un autre diorama est une île au trésor, avec les pirates en train de creuser, et dans un autre qui représente un porte-avions, les marins alignés sur le pont. La grande scène est celle de la guerre, avec des tranchées, de l’artillerie et une trentaine de Madelmans se donnant à fond dans une atmosphère de War Feats.

Appel à la nostalgie? «Non, non, nous avons fait ce que nous aurions aimé pouvoir monter quand nous avons joué avec eux», explique José María Padilla (1966), membre du collectif de collectionneurs La Catifa Vermella qui a fait don de ses Madelmans pour l’exposition. “Le plus populaire? Cela dépend à qui vous demandez.” Peut-être le chasseur, ou l’explorateur polaire et l’armée, avec tant d’accessoires ». Sont-ils des affaires aujourd’hui? “Non, un en bon état coûtera environ 90 euros; ils n’intéressent vraiment que ceux d’entre nous qui ont joué avec eux. Les Madelman mourront avec nous. “

Chasseurs, assistants noirs et soldats

«Aujourd’hui, ils sont complètement politiquement incorrects», soupire le collectionneur Padilla. «Avec des chasseurs qui portent des fusils et des défenses en ivoire, des noirs qui n’agissent que comme assistants et des soldats avec de nombreuses armes. Ils étaient le reflet de l’époque, bien sûr ». Obsolète? “Il serait impossible de les ressusciter, les enfants d’aujourd’hui ne joueraient pas avec eux.” Ont-ils été bien faits? “Relativement, ils se sont cassés les pouces et ils ne pouvaient donc pas tenir les armes.” L’exposition comprend des astronautes, qui ont été initialement réalisés à l’occasion de 2001, une odyssée spatiale, mis à côté d’un monolithe. Il n’y a que deux Madelmans personnalisés, Tarzan et Jane. Reste-t-il beaucoup de Madelman? «Cela dépend», répond le collectionneur, «des millions ont été faits, aujourd’hui il doit y en avoir pas mal d’oubliés dans les greniers des maisons. Espérons qu’ils se révèlent».