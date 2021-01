Le classique du film d’horreur qui a marqué toute une génération revient maintenant sur le petit écran aux mains d’Amazon Studios et de Sony Pictures, donc pour ravir les fans, il a été présenté à tout le monde distribution de la série “ Je sais ce que vous avez fait l’été dernier ”, qui, comme dans le film des années 90, aura plusieurs jeunes acteurs.

Pour ceux qui ne se souviennent pas de ce dont parle “ Je sais ce qu’ils ont fait l’été dernier ”, titre en espagnol, l’intrigue raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents qui a accidentellement écrasé un homme sur la route, alors ils jettent son corps à la mer, sans embargo, un an plus tard, la victime est revenue pour se venger d’une manière mortelle.

Maintenant, cette histoire va redémarrer à la télévision et selon le portail Deadline, les acteurs qui composeront le casting de la série “ Je sais ce que vous avez fait l’été dernier ” sont: Madison Iseman (‘Jumanji: The Next Level’), Brianne Tju (‘Light as a Feather’), Ezekiel Goodman, Ashley Moore (‘Popstar: Never Stop Never Stopping’), Sebastian Amoruso (‘Solve’), Fiona Rene ( «Stumptown»), Cassie Beck («Connexion»), Brooke Bloom («Retrouvailles») et Bill Heck («Je suis ta femme»). On ne sait pas quel rôle jouera chaque acteur, mais la source indique qu’Iseman serait la star de la série puisqu’il aurait un personnage similaire à celui de l’actrice Jennifer Love Hewitt dans la saga précédente.

Tandis que Craig William Macneill Il sera le réalisateur du premier épisode et a été choisi pour ses différents travaux principalement à la télévision tels que ‘Chilling Adventures of Sabrina’, ‘Castle Rock’ et ‘The Twilight Zone’, quant au scénario qui sera basé sur le roman du même nom de 1973 sera écrit pour Sara Goodman, responsable de l’action en direct de «Preacher».

Actuellement, il n’y a pas beaucoup d’informations sur le début des enregistrements, le nombre d’épisodes qu’il comportera et encore moins une date de sortie envisagée, nous devrons donc être attentifs à toute mise à jour de cette nouvelle version, qui, comme ‘Scream 5’, promet de renouveler ce genre film.