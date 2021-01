Au cours de ses dernières années, le mythique présentateur José María Íñigo a tenté de prouver que le cancer du poumon dont il souffrait, et qui finirait par l’emmener à la tombe en 2018, provenait de son travail; en particulier dans la fibre d’amiante bleue isolante qui recouvrait les murs des studios TVE à Prado del Rey où il a travaillé pendant des décennies. Cela n’a pas réussi. Hier, c’est la famille du chef d’orchestre d’Estudio Abierto, d’Esta noche fiesta ou de Directísimo qui, après avoir poursuivi TVE, a approché la fin de l’affaire avec une audience au tribunal numéro 2 de la Sociale de Madrid. Pendant trois heures, des travailleurs de RTVE ont été interrogés en tant que témoins et il a été répété que le type de tumeur développé par Iñigo était un mésiotélome pleural, assez rare et qui ne se développe pratiquement qu’au contact de l’amiante.

La famille ne demande pas à la RTVE une compensation financière, mais plutôt que le cancer du journaliste basque puisse être considéré comme une maladie professionnelle. «La pension de veuve est différente. Par conséquent, ce n’est pas fait pour une question économique, mais pour des droits », explique l’avocat plaignant, Andrea Peiró. Les deux témoins qui sont passés par le tribunal hier matin – un décorateur et un électricien – ont une maladie similaire, a déclaré un professionnel. Le diagnostic d’Íñigo est survenu fin 2015, lorsqu’il a dû être admis à l’hôpital pour un épanchement pleural. Il ne s’est retiré de la télévision que peu de temps avant sa mort: en 2017, il a présenté sa dernière Eurovision et en mai 2018, il est décédé.

Bien que son nom soit le plus connu pour dénoncer les ravages de l’amiante au Prado del Rey, il n’est pas le seul. La maison se bat depuis des décennies pour nettoyer son siège du matériel: d’abord on a tenté d’isoler, dans les années 80 (avant d’être exposée à l’œil nu), puis des mesures plus drastiques ont été déplacées, comme la démolition, déjà au cours de la dernière décennie, de sept bâtiments du complexe, comprenant le siège administratif de TVE (des années 60), le bloc qui abrite les studios 1, 2 et 3 et la couronne technique (près de 10 000 m² au total). La propriété dédiée à la construction de décors (1 200 mètres), celle des moviolas (1 000) et les entrepôts d’étais ou de grues n’ont pas non plus pu être sauvées.

D’un autre côté, celle connue sous le nom de Casa de la Radio, le siège social de RNE de 8900 mètres carrés, était considérée comme plus sûre car elle venait après le noyau dur du développementalisme espagnol (l’âge d’or de l’utilisation de l’amiante dans ce pays). En 2019, cependant, un rapport demandé à un cabinet de conseil en sécurité a révélé que le matériau était toujours présent sur les murs, les plafonds, l’isolation et les conduits de climatisation.