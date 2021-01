La principale différence entre un youtuber et une étoile analogique des temps anciens est que le premier ne ressemble plus à un palmier. Son concept de glamour est plus proche d’un terroriste underground que d’une actrice hollywoodienne. Ils ne s’affichent pas sur des tapis rouges et ne montrent pas leurs demeures à Hello. Les goûts et une chaise gamer leur suffisent dans une chambre d’adolescent non ventilée. Ils amassent des fortunes, mais cela ne brille pas sur eux. Pour cette raison, et pas tant pour cacher les impôts, ils vont en Andorre: parce qu’ils sont indifférents à la vie sociale telle que nous les vieillards la comprenons, comme Puigdemont est indifférent (ou pas) à la loi, selon les termes de Pablo Iglesias. Tant que le wifi n’est pas coupé, ils ne se soucient pas du youtubing depuis New York ou depuis une plate-forme pétrolière.

Les inspecteurs des impôts qui sont sortis pour attirer Rubius et compagnie par les oreilles pour s’installer en Andorre perdent leur temps. Il est vrai qu’ils donnent le mauvais exemple et à quel point ce serait mieux s’ils payaient chaque centime des impôts qui leur correspondent, car l’Espagne n’est pas là pour perdre ces euros, mais le problème, ce ne sont pas les youtubeurs, qui ont le droit de domicilier où ils veulent.

Il y a eu tellement d’appels à la responsabilité individuelle que les gouvernements ont perdu conscience de qui ils sont et à quoi ils servent. La faute de la fuite fiscale ne revient pas aux youtubeurs, mais à une Union européenne qui permet l’existence de régimes fiscaux comme celui d’Andorre. Si les gouvernements ne lèvent pas le petit doigt pour mettre fin à une situation injuste qui remet en cause les principes de progressivité et d’égalité, faire appel à la conscience morale des citoyens est hypocrite.

Mais c’est ainsi que nous sommes, malades et pauvres à cause de nous, parce que nous ne nous laissons pas bien gouverner par des politiciens qui, au vu de leurs sermons, avaient plus vocation de prêtres.