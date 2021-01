La fin de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ est arrivée à Netflix avec de nombreuses opinions opposées, des détails et des rumeurs selon lesquelles cette histoire se poursuivra, mais sous forme de bande dessinée. Cependant, pour Kiernan Shipka, le reste de la distribution et de nombreux fans, il n’y a pas d’avenir au-delà du vide.

Dans cette quatrième et dernière saison, Sabrina Spellman combat les derniers maux afin de mener une vie «normale» entre Baxter High et l’Académie des Arts Occultes.

Cependant, après avoir pleuré la perte de Sabrina Morningstar, la «jumelle» qui a dirigé l’Enfer avec Lilith et son père Lucifer, Sabrina doit combattre le dernier des Eldritch Terrors, The Void.

Malheureusement, faire cela n’est pas si facile et la famille et les amis de Sabrina ramènent son âme de Void pour la sauver et elle en garde une partie.

Ne sachant pas contrôler ce nouveau «pouvoir» Sabrina fait disparaître le père de Harvey, Roz et Prudence, alors elle s’exile elle-même pour pouvoir garder tout le monde à l’abri d’elle.

C’est ainsi que Sabrina se tourne vers le père Blackwood pour l’aider à le contrôler, en même temps, l’ancien chef du clan veut sacrifier Sabrina afin d’utiliser le pouvoir qu’elle a à l’intérieur.

Le reste de l’équipe arrive pour sauver Sabrina et les gens qui ont été absorbés par elle. Zelda et Hilda parviennent à extraire le fragment de The Void qui se trouve à l’intérieur de Sabrina avec le risque qu’elle se sacrifie pour sauver ses proches.

À la fin, on voit Prudence démembrer le père Blackwood, car elle ne peut pas mourir d’avoir la marque de Caïn., Hilda retournant vivre avec Zelda au salon funéraire, Harvey, Roz, Theo et Robin pleurant la mort de son amie et Lilith blessant Lucifer avec la lance du destin, revendiquant ainsi le trône de l’enfer.

Dans la dernière scène, nous voyons Sabrina dans l’au-delà doux, le résultat du sacrifice, et Nick arrive, laissant entendre qu’il s’est suicidé pour être avec elle.

Cependant, tout n’est pas tragique dans la finale de la série. Pour les amoureux de la série des années 90, nous avons pu voir le retour de Caroline Rhea et Beth Broderick dans le rôle de Hilda et Zelda, dans l’un des chapitres les plus déroutants mais intéressants.

Il y a des choses difficiles à comprendre dans cette finaleIl aime: pourquoi n’ont-ils pas fait de la nécromancie avec Sabrina pour lui donner vie? Robin restera-t-il avec Theo et perdra-t-il son immortalité? Et pourquoi Nick est-il venu à l’au-delà?

Avec toutes ces questions et quelques autres, la fin de ‘Chilling Adventures of Sabrina’ nous quitte, une série qui a commencé comme magique et mystique et qui se termine par exposer le suicide comme un acte romantique, la question qui reste est de savoir si une continuation serait possible.