L’une des séries les plus réussies sur la plate-forme Netflix est ‘L’Académie des parapluies’ qui a battu plusieurs records d’audience en dépit de ne prendre que deux saisons, il est donc prévu qu’au moins deux autres saisons seront faites pour profiter de la grande réception du public, mais apparemment la plate-forme de streaming pourrait avoir plans encore plus larges, car apparemment Netflix prépare un film pour «The Umbrella Academy».

La série “ The Umbrella Academy ” est arrivée sur Netflix en février 2019 et est rapidement devenue populaire auprès du public, en grande partie en raison de sa manière d’aborder le genre des super-héros d’une manière différente, car elle est basée sur la bande dessinée du même nom et bien qu’il ait des changements substantiels, il a été très bien accueilli par le public.

Selon les mots de l’initié Daniel Richtman, Netflix prépare un film pour “ The Umbrella Academy ” en plus de la série et bien que l’on ne sache pas comment cette histoire serait adaptée, c’est probablement la fin de cette histoire, quelque chose de similaire “ El Camino: un mauvais film ”, qui était une fermeture de la série de la chaîne AMC, mais pour l’instant ce n’est que dans les plans et la confirmation de ce film pourrait prendre un certain temps.

Curieusement, ces derniers jours, la série a déclaré qu’elle changerait le nom de Page Elliot au générique de la série, puisque finalement c’est à travers ses réseaux sociaux, l’acteur a partagé qu’il était une personne trans, il a donc demandé qu’à partir de ce moment il s’appelle Elliot, ce que Netflix a pris en compte et Il a affirmé que son personnage ne changerait pas dans la série.