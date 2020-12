La fin de la deuxième saison de “ The Mandalorian ” a été publiée, apportant avec elle quelques changements dans l’avenir de toute la franchise “ Star Wars ” sur Disney +.

La fin se concentre sur l’histoire que beaucoup attendaient, suivant Mando et son équipe d’alliés à la recherche de Moff Gideon pour tenter de sauver Baby Yoda.

Cependant, une fois que toute l’action est résolue et que les crédits passent, il y a une énorme scène post-crédits qui met en place ce qui va suivre, une grande partie de ce qui avait déjà été annoncé lors de la journée des investisseurs de Disney.

Spoiler Alert: Les lignes suivantes contiennent des informations relatives à la scène post-crédits de l’épisode 16 de «The Mandalorian».

La scène post-crédits de la finale de la deuxième saison de “ The Mandalorian ” n’a pas grand-chose à voir avec le reste de l’épisode, elle ramène les choses à Tatooine, où l’ancien assistant de Jabba the Hutt Bib Fortuna est Maintenant assis sur le trône du chef du crime

Le feu de l’explosion commence à monter les escaliers et Fennec Shand entre, tuant tout le monde sauf Bib. et son esclave. Une fois l’esclave libéré, Boba Fett entre en action, annihilant Bib Fortuna, qui l’a abandonné pour avoir été éliminé il y a tant d’années.

Boba Fett est assis sur le trône de Jabba tandis que Fennec attrape une bouteille d’alcool et s’assoit sur le bras droit du trône. Alors que le duo menaçant est assis sur son nouveau trône, l’écran devient noir et le titre «Le livre de Boba Fett» apparaît à l’écran.

Juste une seconde plus tard, un autre texte dit «à venir en décembre 2021».

Les fans ont demandé à voir plus de l’histoire de Boba Fett, et il semble qu’ils atteignent leur objectif bien que l’on ne sache pas quelle forme cette histoire prendra.

Cela ressemble beaucoup à ce que sera un remake de ‘The Mandalorian’, suivant les traces de «Ahsoka» et «Rangers of the New Republic».

Cependant, décembre 2021 est également le moment où la troisième saison de “ The Mandalorian ” est censée arriver.