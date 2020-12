Washington.- Malgré l’arrivée du vaccin et le début du plan de vaccination de la population mondiale, le virus continue de coexister avec les citoyens.

Après Noël c’est un mystère et plusieurs experts parlent de l’arrivée d’une troisième vague.

C’est ce qu’a déclaré Anthony Fauci, l’épidémiologiste en chef des États-Unis, dans une interview. Dans ce document, il a déclaré que «le pire de la pandémie est encore à venir.

Je pense que oui, il y a très probablement un rebond après les vacances de Noël et du Nouvel An.

Pour cette raison, il a envoyé un message fort: Nous sommes à un moment critique. Il pourrait y avoir plus de pression sur le système avec un rebond après les vacances.

Voyages, réunions et les nouvelles résolutions chaleureuses d’être ensemble à des fêtes. Il est très difficile pour les gens de ne pas le faire.

Fauci a reçu le vaccin le 22 décembre et s’assure qu’il est en bon état et tente de rassurer la population face à la peur du vaccin.

La seule chose qui m’est arrivée, 6 ou 10 heures après la vaccination, c’est que j’ai commencé à ressentir un peu de douleur dans mon bras.

Cela a duré environ 24 heures, peut-être un peu plus longtemps.

Puis il a complètement disparu. Je n’ai subi aucun autre type d’effet néfaste.

Concernant les nouvelles souches du coronavirus, Fauci était calme et a essayé de le minimiser.

Les virus mutent beaucoup. C’est quelque chose que nous prenons très au sérieux et il est toujours inquiétant qu’il y ait une mutation, mais je pense que la population américaine devrait se souvenir et supposons qu’il s’agit de virus à ARN et qu’ils mutent continuellement.

La plupart de ces les mutations n’ont aucune signification fonctionnelle, a déclaré le responsable américain.

Anthony Fauci, épidémiologiste en chef des États-Unis

Enfin, il a recommandé au président Donald Trump de se faire vacciner car c’est une personne d’une importance cruciale.

Bien qu’il comprenne que la décision appartient à lui et au médecin de la Maison Blanche.

