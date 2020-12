Si Mad Men a dessiné un monde stylisé, historiciste et lointain qui pourrait être apprécié avec un Martini sans altérer la tension artérielle, l’Industrie (HBO Espagne) est une pure angoisse existentielle qui n’incite les gens à avaler des anxiolytiques qu’à la poignée ou à monter un groupe révolutionnaire pour y mettre le feu. à la City de Londres. Personne n’est sauvé dans cette opération Triumph High Finance. Tous les personnages, la vingtaine en herbe en tant que courtiers dans une banque d’investissement, sont une populace à qui je ne ferais pas confiance avec les clés de ma maison ou d’arroser les plantes en mon absence: je sais qu’à mon retour, ils auraient vendu la maison et transformé les plantes sur une installation de journalisation numérisée à haut rendement inscrite à l’indice S&P 500.

L’angoisse de la série car elle véhicule la vérité, sans aucune caricature. Dans The Wolf of Wall Street de Scorsese, il y avait un peu de farce ou de distanciation brechtienne. L’industrie est le réalisme des manières. Nous connaissons tous l’un de ces bourgeons.

Dans son dernier livre, The Tyranny of Merit, le philosophe Michael J. Sandel dit que «plus nous nous considérons comme des êtres autodidactes et autonomes, plus il nous est difficile d’apprendre la gratitude et l’humilité. Et, sans ces deux sentiments, il est très difficile de se soucier du bien commun ». Le rêve de la méritocratie produit des monstres comme ceux de l’industrie, qui méprisent toutes les circonstances qui contextualisent leur réussite académique et professionnelle, c’est-à-dire une société et un système politique qui créent les conditions pour que les mêmes universités existent là où elles ont étudié et soutiennent les cadre qui protège et anime leur vie. Le méritocratique ne voit même pas l’effort collectif et historique qui a rendu sa carrière possible, c’est pourquoi Sandel parle de «l’effet corrosif sur les sensibilités civiques». Non seulement ils ne se sentent pas redevables au monde, mais ils s’en nourrissent sans culpabilité.