La huitième édition de «MasterChef Junior» s’est terminée hier soir avec Aurora se sachant couronnée comme la grande gagnante du concours. Comme si cela ne suffisait pas, Le jeune de neuf ans de Cadix est également devenu le plus jeune gagnant de l’histoire du programme. Avec sa discipline, son humilité et son affection, Aurora a réussi à mettre dans sa poche tout le jury et les chefs invités, ainsi que les spectateurs et utilisateurs des réseaux sociaux qui ont joyeusement célébré le triomphe de la jeune fille.

Cependant, toutes les lumières n’étaient pas allumées au vendeur «MasterChef Junior 8». Henar, une autre des finalistes, a également connu son moment de gloire lors de la grande finale du concours du diffuseur public. Et est-ce qu’après des semaines de flirt, La participante de dix ans a reçu sa première lettre d’amour de son «béguin» Jordi Cruz. «Tu n’avais pas tellement besoin de te toiletter, tu m’avais déjà semblé belle avant,» lui dit le cuisinier dès le début du programme, faisant rougir la petite fille.

La chose ne s’est pas arrêtée là. Le moment d’or est venu lorsque Jordi Cruz a présenté à Henar une lettre émouvante. «Mon cher Henar, vous dites que vous n’avez jamais reçu de lettre, eh bien la voici. Je vous écris pour vous dire que dès que je vous ai rencontré, j’ai pensé, cette fille est très spéciale, vous êtes spontanée, bavarde, intelligente, drôle et extrêmement sensible », a commencé à écrire le chef. «Je veux que vous me fassiez une promesse. La prochaine fois que vous parlerez de lettres, vous lèverez la tête très haut et avec un grand sourire vous direz: ils m’en ont écrit une, et en plus un «pibonaco». Avec tout mon amour, ton ami Jordi Cruz », lit-on la lettre.

“Que c’est beau! Que c’est beau! Merci, je t’aime beaucoup! »Dit Henar, visiblement ému après le geste de Cruz. “Je n’aurais jamais imaginé que ma première lettre d’amour aurait été de Jordi et plus avec ces mots précieux”, a ajouté le petit chef en herbe.