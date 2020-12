Mexico,- Dans la Liga en Espagne, l’Atlético et le Real Madrid se partagent le sommet de la compétition espagnole avec 32 unités le dernier jour de l’année.

L’Atlético a remporté les 12 derniers matchs contre Getafe. Diego Simeone terminera 500 matchs en tant qu’entraîneur de l’équipe de Madrid. L’Argentin enregistre 300 victoires, 117 nuls et 82 défaites en 499 matchs dirigés (67,9% d’efficacité). De plus, depuis leur arrivée au club en 2011/12, les Colchoneros n’ont ni perdu ni concédé de buts lors des 15 rencontres face à Getafe.

La dernière défaite de Rojiblanco était de 3-2 en 2011, avec Gregorio Manzano comme DT.

Le Real Madrid a battu Elche dans les 8 derniers centres. La dernière victoire d’Elche était 3-1, lors de la saison 1977/78. Ils ont joué pour la dernière fois le 22 février 2015 au stade Manuel Martínez Valero (Elche): 0-2 (Cristiano Ronaldo et Karim Benzema).

L’Athletic et la Real Sociedad seront la vedette de la 147e édition du “Basque Derbi” à la fin de l’année dans la plus haute catégorie du football espagnol. L’Athletic a remporté le dernier duel à San Mamés: 2-0 (Iñaki Williams et Raúl García).

Barcelone arrive invaincu contre Eibar après une douzaine de matches de championnat. Les Blaugranas ont obtenu 11 victoires et 1 nul avec 41 buts en faveur et 6 contre. Lionel Messi, qui n’a pas participé à l’appel pour le match de la 16e journée, a contribué 20 buts et 3 passes décisives en 11 matchs contre Eibar. L’Argentin a participé à 9 des 12 buts contre Eibar.

première ligue

Le duel entre Everton, mené par l’italien DT Carlo Ancelotti (gardien de Liverpool avec 29 points aux côtés de Leicester) et Manchester City, par le Catalan Josep Guardiola, a été reporté en raison des cas de coronavirus détectés à Los Citizens.

Manchester United est invaincu en 9 matchs dans son stade contre Wolverhampton. Sa dernière défaite contre les Wolves à Old Trafford remonte à février 1980.

Liverpool clôturera la 16e journée contre Newcastle à ST. James Park dans le dernier match de l’année. Les Reds, leaders aux points (32) et aux buts (37), se sont imposés lors des 5 derniers matches contre Las Urracas, où l’Egyptien Mohamed Salah a collaboré avec 4 annotations.

Tottenham et Fulham ont joué 50 fois dans l’élite du football anglais. Les Spurs ont perdu 2 des 25 matchs à domicile enregistrés: 0-3 (2003/04) et 0-1 (2012/13). Son Heung-Min (11) et Harry Kane (9) ont marqué 77% des buts des Spurs dans la campagne en cours.

Leeds United rivalisera avec West Bromwich au Hawthorns Stadium. Ils se reverront après 17 ans et 11 mois. Ceux dirigés par Marcelo Bielsa sont en tête de la catégorie tir en Premier League 2020/21 (227).

