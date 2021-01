Mexique.- Comme en témoignent les taux de criminalité et de violence au Mexique, le crime organisé n’est pas en quarantaine et la stratégie de sécurité du gouvernement dirigé par le président Andrés Manuel López Obrador n’a pas eu les résultats positifs escomptés et qu’elle offrait à l’arrivée. .

Aujourd’hui, les groupes criminels qui exploitent et contrôlent les drogues, les armes, l’essence, le tabac et les produits pharmaceutiques, entre autres produits-services, à travers divers crimes, profitent de la distraction et de l’incapacité des autorités à continuer de commettre des crimes en toute impunité. Ainsi, la menace d’une augmentation de la criminalité en 2021 est imminente, comme l’a averti l’organisation non gouvernementale International Crisis Group.

Cette tendance à la criminalité dans le pays dure depuis longtemps. Même face au dernier trimestre de 2020, le secrétaire à la Sécurité de l’époque, Alfonso Durazo, a exprimé son inquiétude face à la hausse de la criminalité organisée, qui avait augmenté de 53,8%, passant de 80 en 2019 à 123 l’année précédente. , avec des crimes tels que les homicides, les fémicides et le crime organisé.

De même, face à un État qui concentre ses ressources sur l’urgence sanitaire et la crise économique qu’elle entraîne, les réseaux criminels se sont renforcés et se sont éloignés de la dépendance au trafic de drogue ces dernières années, utilisant de nouvelles formes d’activités illicites pour se reproduire, comme l’extorsion et le kidnapping.

Ces crimes sont devenus des moyens essentiels de générer des revenus dans des lieux -même les plus touristiques ou à plus grande valeur ajoutée-, où la protection et la sécurité publiques sont déficientes ou inexistantes, et ils sont permis par les niveaux élevés d’impunité et de collusion qui existent dans le pays. autorité.

Un exemple de ceci est le fonctionnement des grandes organisations de trafic de drogue, telles que le Jalisco Nueva Generación Cartel (CJNG) de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”; le cartel de Sinaloa d’Israël “El Mayo” Zambada et La Unión Tepito de Raúl Rojas Molina “My Boss”, qui ont étendu leur présence et leur pouvoir dans une grande partie du pays, malgré le fait que des entités telles que Mexico nier que dans son extension il y avait une présence du crime organisé, courant dans d’autres États du pays.

Un autre cas connu et dénoncé publiquement, et que les autorités ont ignoré, est celui de la famille Filippini, dirigée par Carlos Cedano Filippini, alias “El Rambo”, qui cherche avec tromperie et violence, à monopoliser le marché du cigare en divers états de la République; inclusivement, il existe déjà un registre de ses activités à Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Veracruz et Tabasco.

Par de fausses opérations et l’impunité accordée par leurs liens avec le bureau du procureur général, ce «cartel du tabac» menace et kidnappe les commerçants, distributeurs et hommes d’affaires.

Carlos – un autre commandant de l’agence d’enquête criminelle du bureau du procureur général et d’autres institutions fédérales – dirige ces «opérations», avec ses frères Hugo et Genaro (également des éléments de la police); «El Rambo» a déjà été incarcéré pour crime organisé et ressources d’origine illicite. D’autres membres de la famille, comme Ana Lilia Cedano Filippini (sœur) et Carlos Antonio Cedano Guzmán (neveu) sont activement impliqués dans l’entreprise.

Santiago Nieto, chef de la Cellule de renseignement financier (CRF) du Mexique, a reconnu que le crime organisé est en train de muter au Mexique alors que les gangs de trafic de drogue et d’armes se lancent dans de nouvelles activités lucratives, comme la traite des êtres humains, vol de carburant ou extorsion. Cependant, jusqu’à aujourd’hui, les efforts du système judiciaire mexicain pour contrer ces crimes ont été limités.

emc