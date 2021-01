Il était l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood et sa mort a donc choqué toute l’industrie cinématographique, pas seulement celle américaine. Robin Williams a décidé de mettre fin à ses jours le 11 août 2014, même si ce n’est qu’en 2021 qu’ils ont commencé à «comprendre» les raisons qui ont poussé l’interprète à se suicider. Il a été retrouvé pendu dans l’un des placards de sa maison à San Francisco, et au cours des années qui ont suivi, la spéculation sur la consommation de drogue et d’alcool a toujours accompagné sa mort.

Ce vendredi, son documentaire s’ouvre

Ce vendredi, le documentaire sur la vie de Robin Williams, appelé «Le souhait de Robin» et honorant l’une des demandes qu’il a laissées par écrit des années avant sa mort sur sa table de chevet. Ce documentaire se concentre sur les dernières années de la vie de l’acteur, les mêmes années où il a vécu un tel enfer qu’il a décidé de mettre fin à sa vie à la hâte avant qu’une maladie ne l’oblige à dire au revoir. «C’est une maladie dévastatrice, mortelle, rapide et progressive», explique pour la première fois le neurologue Bruce Miller.

Robin Williams n’a jamais été diagnostiqué avec cette maladie, bien que l’acteur subisse ses dégâts. «Je voyais comment cela affectait son cerveau. J’ai réalisé que cela C’était la forme la plus terrible de démence à corps de Lewy que j’aie jamais vue. Il n’y avait aucune zone qui n’était pas affectée. J’ai été très surpris que Robin puisse marcher ou bouger », poursuit Miller dans ce documentaire. Si l’explication du neurologue devient essentielle, le récit de sa dernière épouse, Susan Schneider, le fait encore plus.

Il révèle qu’elle a souffert de longs épisodes d’insomnie et d’illusions, ainsi qu’un tremblement de la main gauche qui a été remarqué sur le tournage de ‘Une nuit au musée 3’: “Quand nous tournions depuis un mois, il était clair pour moi, ainsi que pour tout le monde sur le plateau, que quelque chose n’allait pas avec Robin. Nous pouvions voir qu’il avait du mal à se souvenir des phrases et à combiner les mots corrects avec la performance. Il m’a appelé à dix heures. la nuit, à deux heures du matin, à quatre … en disant: “Pouvez-vous utiliser quelque chose que j’ai fait? Suis-je vraiment désolé?” Je le rassurerais en lui disant: “Vous êtes toujours vous, vous n’avez que pour s’en souvenir »», explique le réalisateur du film, Shawn Levy.

Hallucinations, attaques de paranoïa et autres dommages ont causé cette maladie à son insu, et qui servent aujourd’hui au spectateur à essayer de se mettre à la place de ce que Williams a souffert au cours de ses dernières années de vie. Non seulement cette étape est mentionnée mais aussi une partie de sa vie est passée en revue, ainsi que ses débuts.