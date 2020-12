Hier soir, Telecinco a présenté la nouvelle saison de “ Again you see ” et l’a fait avec Asraf Beno participant au programme pour avouer à Isa Pantoja l’un des problèmes de santé qui l’ont le plus affecté. et jusqu’à présent, il s’était caché, à la fois son partenaire et sa famille. Il convient de noter que les images ont été enregistrées avant l’entrée des deux dans «La Casa Fuerte», il a donc été possible d’apprécier à quel point elles ont changé dans leur façon d’agir les unes avec les autres.

Asraf, avec beaucoup d’émotion et incapable de retenir ses larmes, a voulu révéler la raison pour laquelle il n’avait pas pu réaliser son rêve de participer à ‘Survivors’ alors que tout était prêt pour cela: “Lors du test pour entrer, ils m’ont dit que je pourrais mourir en moins d’un an d’une anomalie dans mes poumons“Il a déclaré avec force. Et ils lui ont même dit qu’il pourrait mourir en moins d’un an à cause de cette maladie, bien que certaines voix aient reproché à Pantoja de finalement ne pas participer au programme de survie.

Immédiatement après, Sobera a ajouté que le modèle avait passé quelques mois dans une grande détresse car avec la pandémie de coronavirus, il n’avait pas pu subir les tests pertinents ni obtenir de résultats. A cette époque, il avait dû endurer seul l’incertitude, car il avait décidé de ne pas partager le diagnostic avec sa famille ou avec la fille d’Isabel Pantoja, selon lui, pour lui éviter de souffrir.

“J’ai été très mauvais, je ne savais pas ce que c’était. Ils m’ont dit que c’était une très mauvaise chose. Maintenant je suis au-dessus de tout, ce n’est pas aussi grave que je le pensais. Ils m’ont dit que je vais bien. Désormais, je ne veux plus de secrets, je veux que nous entrions dans «The Strong House» en étant libre de tout. Pardonne-moi pour ces petits mensonges. Je les ai fait pour vous, afin que vous ne vous sentiez pas désolé ou mal “, at-il dit.

Isa, pour sa part, a assuré qu’elle avait remarqué Asraf très étrange ces derniers mois, bien qu’elle l’attribue à la mort de la mère d’Irène Rosales et à la façon dont cela aurait pu l’affecter. “Je me sens un peu coupable, car quand je l’ai vu stressé, je lui ai demandé pourquoi il avait payé avec moi, j’ai du mal à faire preuve d’empathie dans cet aspect”, a déclaré Isa. “Il l’a remarqué très étrange et inquiet, il a passé beaucoup d’appels téléphoniques. Obtenir quelque chose de lui est compliqué, même s’il me fait confiance. Je veux lui apporter mon soutien et être là, je vis avec lui et je suis capable de tout pour lui », a-t-il conclu.