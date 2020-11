La série au sein de l’univers cinématographique Marvel sera l’une des plus importantes de la franchise, car elle étendra les histoires à un développement beaucoup plus large et l’un des plus attendus est ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, qui nous montrera les implications de quitter le manteau de Capitaine Amérique à Falcon, qui semble être mal vu par le gouvernement et récemment, la marchandise officielle a révélé le nouveau costume de Falcon pour la série.

À l’origine, la série “ Le faucon et le soldat de l’hiver ” allait être la première de la phase quatre du MCU, mais en raison des retards dans ses enregistrements et de la pandémie de coronavirus, il a été décidé qu’elle serait la deuxième à être publiée, donnant sa place à «WandaVision», dont la première est prévue pour la prochaine 15 janvier 2021 sur la plateforme Disney +.

Bien que Marvel Studios fasse très attention d’éviter de révéler des spoilers, c’est souvent un peu délicat et des marchandises récentes ont révélé le nouveau costume de faucon à utiliser pour la série ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, celui que certaines chaussettes officielles ont montré un costume différent de celui vu précédemment, comme on peut le voir en blanc et bleu avec des reflets rouges, très similaire à la version de la bande dessinée de Sam Wilson en Captain America.

Si ce costume est officiel, cela signifierait peut-être que Sam Wilson décide de devenir enfin la nouvelle version de Captain America et on le verrait prendre le manteau du personnage et ce sera peut-être à la fin de la série, puisque, selon certaines rumeurs sur l’intrigue de la série, le gouvernement américain choisirait un nouveau Captain America que Falcon et Winter Soldier devraient affronter.