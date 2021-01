Mexique – Au cours de cette nuit et tôt le matin, le Cold Front Number 25 il se déplacera sur le nord-est et l’est du Mexique, et favorisera les averses à Veracruz.

La masse d’air froid qui l’entraîne entraînera une baisse des températures dans le nord et le nord-est du territoire national, des vents avec de fortes rafales pouvant atteindre 70 kilomètres par heure (km / h) avec d’éventuelles poussières de poussière à Coahuila et Nuevo León, et en cas de Nord avec des rafales de 60 à 70 km / h sur la côte de Tamaulipas.

L’environnement restera du froid au très froid, pendant la nuit et tôt le matin, dans les États de Mesa del Norte, Mesa Central et la vallée du Mexique, ainsi que les bancs de brouillard matinal le long de la Sierra Madre orientale et du sud-est du pays.

En revanche, l’entrée d’humidité des deux océans vers l’intérieur du Mexique générera de fortes pluies (25 à 50 mm) en Oaxaca et douches au Chiapas et à Guerrero.

Le front numéro 24 s’étend à l’est de la péninsule du Yucatan et provoquera de fortes pluies à Quintana Roo.

Prévisions pour demain

Le Front froid numéro 25 traversera le sud-est du pays et la péninsule du Yucatan, générant de très fortes pluies ponctuelles (de 50 à 75 mm) au Chiapas, au sud d’Oaxaca, Tabasco et Veracruz; forte à Campeche et Puebla, et des douches à Quintana Roo et au Yucatán.

En outre, des pluies isolées (0,1 à 5 mm) sont attendues à Mexico, dans l’État du Mexique, à Guerrero, à Hidalgo et au Michoacán.

Dès jeudi matin, la masse d’air froid associée au système frontal provoquera une baisse des températures dans une grande partie du territoire national, avec des gelées dans les zones montagneuses des États de Mesa del Norte, Mesa Central et de la vallée du Mexique.

Des températures minimales de -15 à -10 degrés Celsius sont estimées avec des gelées dans les montagnes de Chihuahua et Durango; de -10 à -5 degrés Celsius et des gelées dans les montagnes de Baja California, Coahuila, Nuevo León et Sonora; de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées au nord d’Aguascalientes et des zones surélevées de l’État du Mexique, Guanajuato, Michoacán, Puebla, l’ouest de San Luis Potosí, Tlaxcala et Zacatecas, et des températures de 0 à 5 degrés Celsius et des gelées possibles dans régions montagneuses de Mexico, Hidalgo, au nord-est de Jalisco et Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas et Veracruz.

Pendant ce temps, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont attendues à Guerrero, Jalisco et Michoacán.

L’événement nord est prévu avec des rafales de 70 à 80 km / h dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec et la côte de Veracruz, et des rafales de 50 à 60 km / h sur la côte de Tabasco, en plus des vagues de 2 à 4 mètres de hauteur significative sur les côtes de Tabasco et Tamaulipas.

En raison des basses températures, le service météorologique national de la Commission nationale de l’eau recommande à la population de se conformer aux indications du système national de protection civile, ainsi que d’éviter une exposition prolongée à des environnements froids, des changements brusques de température et de porter des vêtements chauds. et accordez une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux malades.

La population est invitée à se tenir informée des conditions météorologiques via les pages Internet www.gob.mx/conagua et https://smn.conagua.gob.mx, sur les comptes Twitter @conagua_mx et @conagua_clima, et sur Facebook www.facebook.com/conaguamx, ainsi que l’application pour appareils mobiles ConaguaClima, où vous pouvez consulter les prévisions par commune.

LEE Facebook sanctionne le compte de 24 heures de Donald Trump

emc