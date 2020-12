Il ne reste que quelques jours avant le retour de Daniel Larusso et Johnny Lawrance au petit écran, mais leurs nouveaux épisodes seront-ils aussi passionnants que les précédents? Apparemment oui, depuis ce lundi 28 décembre ils sont publiés les premières critiques de la troisième saison de «Cobra Kai».

Le portail Rotten Tomatoes, qui rassemble les critiques des spécialistes du cinéma et de la télévision, a publié que la troisième partie de la série Netflix n’était pas seulement appréciée par 18 critiques de renom, au lieu de cela, il a obtenu une approbation à 100%, qualification qui n’avait obtenu que dans sa première saison.

Les opinions s’accordent généralement sur le fait que les nouveaux chapitres se poursuivront avec le développement des personnages en lui donnant une plus grande complexité, De plus, il y aura des rebondissements qui surprendront le public, tout cela combiné avec de l’humour et une touche de nostalgie pour la saga originale «Karate Kid». Ci-dessous vous pouvez lire les premières critiques de la troisième saison de ‘Cobra Kai’:

“Une confrontation énergique pour les jeunes en rébellion, associée à un portrait toujours sensible de la réminiscence d’âge moyen. Il réaffirme Cobra Kai comme l’un des redémarrages les plus intelligents de notre ère de frénésie de nostalgie”, a écrit Darren Franich à propos de Divertissement hebdomadaire.

“La saison 3 vous frappe avec suffisamment de rires et de rebondissements scandaleux pour que vous reveniez à son dojo télévisé, peu importe la fréquence à laquelle il panique”, a écrit Alex McLevy de l’AV Club.

“À l’ère des redémarrages et des suites, Cobra Kai continue de faire valoir qu’il existe encore des moyens de recycler des personnages et des histoires de 40 ans et de leur donner l’impression d’être frais, opportuns et nécessaires”, a déclaré Rafael Motamayor de Slashfilm.

“Cobra Kai Saison 3 réussit à réussir l’exploit compliqué d’élargir le monde de la franchise et de se plonger dans les différentes histoires et la dynamique personnelle de ses personnages, tout en offrant des combats d’arts martiaux de premier ordre. “, Sam Stone CBR.

Pour voir si ‘Cobra Kai 3’ sera divertissant et émouvant, il faudra attendre sa première qui aura lieu le 1er janvier 2021 via Netflix, après que sa date de sortie sera avancée presque une semaine avant.