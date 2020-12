Assez de choses que ce 2020 nous a enlevées pour emporter également cette liste traditionnelle des meilleures séries de l’année. De plus, il n’est pas mal de se rappeler qu’il y a eu aussi quelque chose de bien ces douze derniers mois, même si c’est dans le monde de la fiction. Comme toujours, quelques avertissements préalables: c’est une sélection personnelle qui répond aux évaluations de l’auteur. Il y aura toujours de grandes séries qui seront laissées de côté en raison de l’espace, du temps pour tout voir ou de critères personnels. Nous rappelons également que nous nous en tenons aux titres sortis en Espagne et exclusivement aux productions de fiction. Ce sont les 15 meilleures séries de 2020.

15 – Gambit de la reine

La mini-série Netflix la plus regardée jusqu’à présent (selon les données de Netflix lui-même) a été l’un des phénomènes télévisuels de la dernière ligne droite de l’année qui a même réussi à faire grimper la vente d’échiquiers ou le nombre de femmes qui se sont inscrites. apprenez à jouer. L’histoire de la jeune Beth Harmon, un génie des échecs orphelin qui défie les conventions de ce monde d’hommes au milieu de la guerre froide tout en combattant ses propres démons sous la forme de diverses addictions, engage à la fois pour l’histoire et l’esthétique, avec conception soignée des costumes et des arts. (Netflix).

14 – Cavalier BoJack

Le dernier lot de chapitres de cette série animée est arrivé lorsque 2020 venait de commencer, quelque chose comme il y a mille ans. Le drame sur un cheval accro et déprimé qui a joué dans une sitcom à succès dans les années 90 a réussi à déconstruire l’archétype de l’anti-héros en quête de rédemption dans un monde qui ne lui facilite pas la tâche. Petit à petit, la série s’est imposée comme l’un des meilleurs exemples de la vague d’animation pour adultes qui ose expérimenter des histoires profondes et des personnages aux multiples facettes. Les fantômes du passé de BoJack reviennent pour que le cheval dise au revoir en grand en regardant en arrière et en fermant le cercle de manière magistrale. (Netflix).

13 – Ramy

La comédie co-créée avec Ramy Youssef qui suit les aventures religieuses, familiales et romantiques d’un Égypto-Américain d’une vingtaine d’années vivant dans une crise spirituelle permanente a maintenu son niveau élevé dans la deuxième saison. A travers les doutes permanents du protagoniste sur la manière de parvenir à un équilibre entre le monde moderne et l’héritage religieux qu’il a reçu, et qu’il veut maintenir, Ramy lance des réflexions profondes et amusantes sur la foi ou l’identité des immigrés. Mal à l’aise, émouvante et drôle par moments, c’est peut-être l’une des meilleures séries que personne (ou presque personne) n’a vue. (Starzplay).

12 – Personnes normales

Il est facile pour le spectateur de l’adaptation télévisée du roman de Sally Rooney de se sentir comme un voyeur, d’être témoin de quelque chose de si intime qu’il ne devrait pas voir. Cette histoire romantique du millénaire est pleine de drames du premier monde et de problèmes de classe sociale et de communication qui peuvent être désespérés, mais qui sont également très proches. Les diverses approches et départs que subit la relation entre Marianne et Connell sont accompagnés à l’écran par une musique brillante, des photographies et des performances de Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal avec une excellente direction. (Starzplay).

11 – Le Mandalorien

Divertissement pur et dur très bien fait. C’est ce que la série Star Wars qui a dominé la conversation en série dans la dernière ligne droite de l’année et dont en Espagne nous avons eu une double ration en 2020 (la première saison créée ici en mars) sert cela. La relation attachante entre le mandalorien et le garçon que nous appelons tous Baby Yoda – et qui s’appelle en fait Grogu – et les aventures qu’ils vivent ensemble voyageant d’un endroit à l’autre sont un amusement qui satisfait les fans de l’univers Star Wars ainsi que ceux d’entre nous qui ne se connectent pas à ce monde. Double mérite. La bande son, les scènes d’action, l’humour et l’émotion, les illustrations finales … Et en plus, ce final de la deuxième saison. Il a sans aucun doute mérité sa place sur cette liste. (Disney +).

10 – De meilleures choses

Comme les filles du protagoniste, la série créée par et avec Pamela Adlon vieillit également, et dans sa quatrième saison, elle a augmenté encore plus. La maternité, l’amour, l’identité et la famille restent au centre de la série, ce qui au fil du temps a accentué les craintes de solitude du protagoniste alors qu’elle voit à quel point ses filles ont besoin d’elle à chaque fois. moins (ou c’est ce qu’elle pense). Les peurs de Sam sont montrées, parfois, au quotidien et, à d’autres moments, plus poétiques, mais toujours d’un point de vue personnel auquel il est très facile de s’identifier. (HBO Espagne).

9 – Patrie

Brillante dans son début et sa fin et avec des hauts et des bas dans sa partie centrale, la série créée par Aitor Gabilondo est une adaptation impeccable du roman de Fernando Aramburu. Les scènes de Bittori devant la tombe de Txato sont peut-être parmi les plus puissantes que ce 2020 ait laissé, ainsi qu’un dernier câlin qui a brisé le cœur. Ses deux protagonistes, Elena Irureta et Ane Gabarain, méritent de récolter tous les prix possibles pour avoir donné la vie à ces mères basques si reconnaissables et qui représentent si bien la blessure que le terrorisme a laissée dans toute une société. Le travail de mise en place, de coiffure et de maquillage, de 10. (HBO Espagne).

8 – Regardez ce que vous avez fait

La création de Berto Romero est exceptionnelle du début à la fin, mais sa troisième et dernière saison est peut-être la meilleure de toutes dans une série qui a mûri au fur et à mesure qu’elle devenait plus à l’aise dans son jeu de métafiction. Les scripts évoluent intelligemment entre la comédie et l’émotion pour raconter des histoires de parents et d’enfants, et ce que signifie mûrir et vieillir, en profitant de l’intelligence et de la complicité du spectateur pour pouvoir aller plus loin à chaque nouveau tournant. C’est aussi un exemple de savoir dire au revoir à temps. (Movistar +).

7 – La Couronne

Il y a eu quatre saisons au cours desquelles nous répétons des compliments à la série créée et écrite par Peter Morgan. Une fois de plus, il ne baisse pas la barre et reste dans l’excellence alors qu’il plonge dans les années quatre-vingt dans son récit des aventures de la famille royale britannique et, accessoirement, de l’histoire récente de la Grande-Bretagne. Lady Di d’Emma Corrin (parfait) et Margaret Thatcher de Gillian Anderson (avec détracteurs et défenseurs) ont éclipsé la reine Olivia Colman elle-même. La production luxueuse (après tout, c’est l’une des séries les plus chères de l’histoire) et certains scripts qui ont suscité une curieuse controverse sur les limites de la fiction basée sur la réalité, ont une fois de plus permis à son casting de briller. en attendant le changement de la garde la saison prochaine avec le soulagement dans le casting. (Netflix).

6 – Ted Lasso

Il y a encore de bonnes personnes dans le monde. Ted Lasso est l’un d’entre eux, entraîneur d’une équipe de football signée par un club de Premiere League en milieu de saison. Les choses ne vont pas bien: Lasso n’a aucune idée du football et le choc culturel ne facilite pas les choses au début. Mais il est chargé d’un baril de bonnes intentions et d’optimisme. Le personnage de Jason Sudeikis et la série dans laquelle il joue aurait pu être pénible avec autant de bons rôles. Et pourtant, ils s’aiment pour ces petites choses qui rendent le monde meilleur. Ted Lasso est une histoire de perdants qui luttent contre leur destin et contre le cynisme avec volonté et beaucoup d’optimisme. Exactement ce dont les pessimistes ont besoin en 2020 (Apple TV +).

5 – Poison

A travers la vie (et la mort) de Cristina Ortiz, les Javis ont mis la société espagnole des années 90 devant le miroir, et l’image qu’elle nous rend n’est pas tout à fait jolie. L’histoire de La Veneno est revenue sur le devant de la scène au niveau national et international (avec les applaudissements bien mérités que la série reçoit aux États-Unis) pour défendre les femmes qui ont ouvert la voie à beaucoup d’autres, comme les actrices qui jouent dans cette série. Avec des scripts très bien dessinés et un style formel très soigné, il fait partie de ces titres qui peuvent être ajoutés à part entière à la liste des “séries importantes” aussi rebutées que, dans ce cas, appropriées. (Atresplayer Premium).

4 – Anti-émeute

Une expulsion dans le centre de Madrid qui tourne mal est le point de départ de l’histoire créée par Rodrigo Sorogoyen et Isabel Peña, la meilleure série espagnole de l’année en une année énorme pour la série espagnole. À travers six policiers anti-émeute et une police des affaires internes obstinée, l’intrigue oscille entre thriller et drame pour se plonger dans les égouts de l’État et la corruption du système. Sorogoyen, caméra à la main dans les scènes d’action déchirantes et avec des images courtes et sous des angles particuliers, met le spectateur dans des expulsions, des manifestations et des rencontres de voyous pour vivre la tension dans la rue. L’histoire saisit à la fois son arrière-plan et sa forme (les interprétations sont parfaites) et atteint son point de tension maximal, curieusement, dans un plan séquence qui montre un dîner entre amis. (Movistar +).

3 – Ce que nous faisons dans l’ombre

L’histoire de ces colocataires vampires des temps modernes a été réaffirmée avec sa deuxième saison comme l’une des grandes comédies d’aujourd’hui. Son nouveau lot hilarant de chapitres a élevé la barre pour son niveau absurde qui ne cherche que quelque chose d’aussi compliqué que le spectateur ayant le meilleur temps possible. La combinaison de la vie quotidienne et des problèmes de vampire classiques, la personnalité de ses protagonistes, le vampire émotionnel Colin ou le conflit interne de Guillermo après avoir découvert sa véritable identité ont donné une petite trêve au milieu de l’enfermement. Et c’est pourquoi cette année nous les avons encore plus aimés. Pour cette raison et parce qu’ils sont très bons. (HBO Espagne).

2 – Mieux appeler Saul

La cinquième saison était peut-être la meilleure d’une série qui a très vite montré sa propre identité, avec un rythme et un style différents de sa série mère, Breaking Bad. Et, à bien des égards, il a réussi à surpasser l’histoire de Walter White. Les différents complots, qui jusqu’à présent se déroulaient en parallèle, commencent à se rapporter à Jimmy devenu “ami du cartel” par l’intermédiaire de l’un des méchants Lalo Salamanca. L’évolution de Jimmy et Kim, leur éclat particulier à combustion lente, est fascinante dans cette production qui prend soin de la substance et de la forme. La prochaine sera sa dernière saison et ça fera mal. (Movistar +).

1 – Je pourrais te détruire

Arabella ne se souvient pas très bien de ce qui s’est passé cette nuit-là. Mais il sait que ces images qu’il a dans la tête se sont produites. Quelqu’un l’a violée, même si elle ne se souvient pas qui. Ce n’est que le point de départ de la série créée et interprétée par Michaela Coel, une histoire qui non seulement soulève des questions catégoriques sur le consentement sexuel du spectateur (car ce ne sera pas la seule violation qui sera soulevée dans ses douze épisodes). Il aborde également le racisme, l’amitié ou la tyrannie des médias sociaux. Avec un style honnête et très explicite, Coel exorcise ses démons (elle a également été victime de viol) et expose haut et fort ses réflexions tout en transférant au spectateur les terribles sensations que vivent ses personnages. Essentiel. (HBO Espagne).

