Mexico.- Shakira ajoute à la tendance de vendre sa musique. La Colombienne a donné les droits sur 100% de ses chansons.

Les propriétaires du répertoire de 145 chansons de Shakira sont maintenant Hipgnosis Songs Fund, une société britannique de gestion de chansons et d’investissement dans la propriété intellectuelle de la musique.

Cela a été annoncé par Shakira elle-même dans un communiqué:

«Je suis honoré d’écrire des chansons qui m’ont donné le privilège de communiquer avec les autres, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Je sais que Hipgnosis sera une grande maison pour mon catalogue et je suis très heureux de m’associer à cette société dirigée par Merck, qui valorise vraiment les artistes et leurs créations et est un allié pour les auteurs-compositeurs. “