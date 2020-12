Física o Química, dont Antena 3 a diffusé sept saisons entre 2008 et 2011, préparait son retour depuis un certain temps. Désormais, Atresmedia a fait savoir qu’elle travaillait sur un projet pour sa plateforme de paiement, Atresplayer Premium, sous la forme d’une mini-série de deux chapitres dans laquelle on découvrirait ce que sont devenus ses protagonistes, les étudiants de l’institut Zurbarán, toutes ces années plus tard. Le projet, produit par Atresmedia TV en collaboration avec Buendía Estudios, est en phase de pré-production et commencera ses enregistrements en septembre avec les acteurs de la série originale.

Física o Química a été l’une des fictions espagnoles les plus réussies de la dernière décennie et un phénomène chez les jeunes, comparable à Al quittant la classe ou Compañeros, et même plus grand à certains égards. La fiction a suivi les aventures d’un groupe d’élèves et de leurs professeurs. Leurs intrigues étaient révolutionnaires (et même controversées) en raison de la franchise avec laquelle ils dépeignaient la réalité juvénile, ce qui a amené de nombreux téléspectateurs à trouver leurs personnages référents dans lesquels s’identifier. Son premier épisode, diffusé le 4 février 2008, a rassemblé 3,6 millions de téléspectateurs (20,9% de part d’écran). Sa popularité augmentait et à la fin de sa deuxième saison, elle comptait près de quatre millions de followers. Il a été licencié en juin 2011 avec 77 épisodes diffusés. Il a servi de tremplin à des acteurs tels que Úrsula Corberó, Javier Calvo, Maxi Iglesias, Adam Jezierski et Angy Fernández.

Les nouveaux chapitres présentent Montse García, Sonia Martínez, David Troncoso et Candela Izquierdo dans la production exécutive et Lucía Alonso-Allende comme coproductrice exécutive. Carlos García Miranda est en charge du scénario, tandis que Juanma Pachón est le réalisateur de la série. Qui ne sera pas impliqué dans ce retour sera le créateur de la série, Carlos Montero, qui a récemment signé le hit Netflix Elite. Pour la même plateforme, il prépare El desorden que dejas, une série basée sur son propre roman.

Atresmedia a déjà donné quelques indices sur le contenu de cette mini-série, qui réunira ceux qui ont été camarades de classe pendant les meilleurs moments de leur vie. Ils ont tous changé au fil du temps, certains plus que d’autres. Pendant ces années, tout le monde a gardé un secret qui leur a coûté une amitié. Les retrouvailles, maintenant dans la trentaine, seront l’occasion de se souvenir de leurs meilleurs moments, d’arranger les choses et de se confesser ce qu’ils ne se sont jamais dit.

Ce n’est pas la seule série Antena 3 qui prépare son retour des années plus tard. La police Los Hombres de Paco (2005-2010) travaille déjà à son retour 10 ans plus tard et avec Paco Tous, Pepón Nieto, Carlos Santos, Hugo Silva et Michelle Jenner reprenant leurs personnages. Par ailleurs, Atresmedia Studios produit pour Amazon Prime Video un spin-off d’El internado (2007-2010), intitulé El internado: Las Cumbres, dont le tournage a dû être interrompu en raison de la crise sanitaire due au coronavirus quelques jours après son début en mars.