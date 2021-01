Mexique.- Dans les prochaines heures, et aux premières heures de ce vendredi, l’environnement froid à très froid prévaudra dans le nord-ouest et le nord du Mexique, avec la probabilité de chutes de grésil ou de neige dans les zones montagneuses de Chihuahua et Sonora.

De même, les conditions pour le développement de fortes pluies ponctuelles (de 25 à 50 millimètres [mm]) dans les zones de Chihuahua, Durango et Sonora, ainsi que des averses (de 5,1 à 25 mm) en Basse Californie, Baja California Sur, Coahuila et Sinaloa.

Ces effets seront générés par la sixième tempête hivernale de la saison et un chenal de basse pression, un vestige du front froid numéro 30, qui maintient l’interaction avec l’entrée d’humidité générée par la rivière atmosphérique numéro 3.

En revanche, des pluies isolées (de 0,1 à 5,0 mm) sont estimées à Nuevo León, San Luis Potosí et Tamaulipas en raison du système frontal numéro 29, qui s’étendra dans le nord-est du pays et aura tendance à se dissiper au cours de cette nuit. .

Enfin, un chenal dépressionnaire au sud-est du territoire national, en interaction avec l’entrée d’humidité du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes, provoquera des pluies et des intervalles d’averses dans ladite région.

Prévision pour le vendredi

Demain vendredi, des intervalles d’averses accompagnées de décharges électriques sont attendus dans les régions de Baja California, ainsi que des pluies isolées dans les villes de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas et Veracruz. Dans le reste du pays, le potentiel de développement des pluies est faible.

Aussi, vent avec rafales de 60 à 70 kilomètres par heure en Basse Californie, Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas et le golfe de Californie.

Ces conditions seront générées par deux canaux de basse pression, le premier qui s’étendra du nord-ouest au centre du pays et le second au sud-est du Mexique.

À l’aube de vendredi, l’environnement restera du froid au très froid, avec des températures minimales de -10 à -5 degrés Celsius dans les régions montagneuses de Baja California, Chihuahua, Durango et Sonora; de -5 à 0 degrés Celsius dans les sommets de Coahuila, État du Mexique, Hidalgo, Puebla et Tlaxcala, et de 0 à 5 degrés Celsius dans les montagnes du nord d’Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz et Zacatecas. Les états mentionnés auront des conditions pour les gelées matinales.

