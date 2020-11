La série Marvel Studios sera un élément fondamental pour le développement de nouveaux personnages et élargira certaines histoires de héros déjà connus sous le nom de Wanda Maximoff ou Falcon, mais dont on sait peu de choses à ce jour est celui de ‘Oeil de faucon’, qui sera en vedette Jeremy RennerEh bien, on sait seulement que nous verrons Kate Bishop pour la première fois, mais de nouvelles informations viennent d’être révélées, puisque nous verrons Florence Pugh dans ‘Hawkeye’.

Lors du San Diego Comic-Con 2019, les projets qui feront partie de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel ont été annoncés, parmi lesquels se distingue “ Hawkeye ”, un personnage qui n’a pas eu de film solo mais en aura un. série, qui présentera Kate Bishop, qui pourrait devenir le nouvel archer des Avengers pour clôturer le cycle de Jeremy Renner comme ils l’ont fait Robert Downey Jr ou Chris Evans.

Selon les informations du portail Le Direct, on verra Florence Pugh dans ‘Hawkeye’, puisque l’actrice participera à la série et on ne sait pas si on la verra enfin prendre le relais de Veuve noire après le sacrifice de Natasha Romanoff en «Avengers: Endgame».

L’actrice Florence Pugh jouera Yelena Belova dans le film ‘Black Widow’, qui est le successeur du personnage joué par Scarlett Johansson dans les bandes dessinées, il n’est pas non plus exclu que Clint Barton participe à ce film, il connaîtrait donc déjà Yelena et l’accepterait comme la nouvelle Black Widow.

En plus de ces informations, il a été révélé que ce personnage portera le costume de Ronin que nous vivons dans “ Avengers: Fin de partie ”, qui a soulevé des doutes sur le véritable rôle qu’il prend, mais peut-être qu’il l’utilisera pour débarrasser Hawkeye des crimes qu’il a commis dans le cadre de cette poursuite après que sa famille ait été effacée par Thanos.