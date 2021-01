La série la plus ancienne de la télévision espagnole est sur le point de présenter sa 21e saison. ‘Cuéntame como pasa’ célèbre ses décennies à l’écran, avec de nouveaux chapitres qui combineront deux chronologies: 1992, l’année des Jeux Olympiques de Barcelone, avec un voyage jusqu’en 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus.

La nouvelle saison de “ Dis-moi comment c’est arrivé ” arrive à TVE, qui en plus de “ sauter ” au présent, aura un nouveau titre et le chanteur Rozalén il pourra exprimer son air mythique, et il apparaîtra enfin Carlos Hipólito, la voix off de Carlos Alcántara. Ce jeudi à partir de 22 heures, les nouveaux chapitres sont publiés, dont parcelle se déroule entre 1992 et 2020.

Le directeur du contenu et des chaînes de TVE, Fernando Lopez Puig a déclaré que la nouvelle saison va au-delà de l’histoire. “Briser le format de l’histoire et ce qui se passait il y a quelques années, passe maintenant, soudainement, à il y a quelques mois; on touche une réalité plus proche et plus nostalgique, tous les personnages sont dans deux temps différents et deux mondes “.

Les protagonistes de la série ont révélé comment sont leurs personnages et certaines des principales intrigues dont les téléspectateurs seront témoins. Imanol Arias, qui a souligné qu’Antonio et Merche “correspondent à une génération qui a affronté les nouveautés de la vie avec beaucoup de courage”, a souligné combien il est passionnant “de raconter la fin d’une histoire sans avoir parcouru tous les chapitres intermédiaires “; tandis que Ana Duato a défini la saison comme «très émouvante, très émouvante. Cela va très loin ».

Pablo Rivero Il a souligné que ce sera une “saison très intense pour Toni, l’une des meilleures”; et Carmen Climent il a souligné à propos de María qu ‘«elle trouve sa propre maturité»; et Irene Visedo a dit qu’il était temps pour Inés, un personnage très empathique et compatissant, “de se regarder”

Et après 20 ans à mettre la voix off de Carlos Alcántara, Carlos Hipólito apparaîtra dans la série. “Nous verrons un Carlos plus mature et serein, mais il continue d’être étroitement lié à sa famille”, a déclaré l’acteur.

Les clés de la nouvelle saison de Cuéntame

En 2020, Carlos Alcántara est de retour de New York. Joué par Carlos Hipólito, il revient s’occuper de Mercedes. Sa sœur María (Silvia Abascal) travaille dans un hôpital avec son mari Jorge (Martxelo Rubio), également médecin. La fille du couple, Alba (Paula Morago) est une adolescente qui passe de bons moments dans son enfermement à bavarder les albums photo avec sa grand-mère Mercedes, tandis que les cousins ​​Oriol (Borja Fano) et Santi (Jan Cornet), oncles Toni et Inés, et les habitants de San Genaro essaient de continuer leur vie en évitant le virus.

Imanol Arias et Ana Duato, Pablo Rivero, Irene Visedo et Paloma Bloyd continuent dans la peau de leurs personnages dans les imprimés 2020 qui se faufilent dans les chapitres. Le tL’EMA centrale de la saison s’intègre comme un gant dans le récit des deux années: “Il s’agit de dire ce que nous faisons quand les choses nous dépassent, quand rien de ce que nous avions prévu ne sera possible parce que l’inattendu arrive et déforme nos vies”, déclare Joaquín Oristrell, coordinateur du scénario qui dirige également le chapitre 370 , «De mon balcon», avec lequel la saison s’ouvre.

Dans 1992, l’action commence en hiver, avec le regard du monde fixé sur une Espagne qui se dirige en train à grande vitesse vers l’Expo déjà les Jeux Olympiques. C’est une période d’optimisme, où les Espagnols se sentent fiers du succès organisationnel des grands événements de l’année. Mais c’est aussi une année où les manchettes abondent sur la montée du sida, des cas de corruption et une crise économique qui se cristallise dans des grèves comme celle des services de nettoyage de Madrid, qui a amères les habitants de San Genaro dans les premiers chapitres. .

Antonio, à la recherche du chemin vers le cœur de Mercedes, s’est concentré sur son entreprise de mode et sa relation avec Max (Ramón Madaula). Entre Inés et son fils Oriol, un précipice s’est ouvert, alors que le garçon oppose la romance entre sa mère rêveuse et Belén (Beatriz Argüello). La plus jeune, María (Carmen Climent) veut être libre et arrêter de dépendre de sa famille, mais elle ne sait pas comment. Toni et Déborah cherchent un moyen de concilier leur équilibre familial avec leurs ambitions professionnelles. Au milieu de tous les ennuis, Herminia est un phare qui brille dans la tempête.

Et dans ce scénario, quelque chose d’inattendu se produit: une voiture passe au-dessus de la tête de la famille et les Alcantaras subissent une agitation. Face à l’inattendu, chacun doit entreprendre un voyage dans lequel il devra renoncer à des parcelles de liberté individuelle pour redevenir une famille.

La rivalité politique planifie dans certains des complots auxquels Toni Alcántara sera confronté dans les prochains chapitres, des aventures dans lesquelles il s’accorde à nouveau avec Marta Altamira (Anna Allen), un personnage familier pour les adeptes de la série. Son retour ouvre des voies à la fois dans l’avenir professionnel et dans sa relation avec Déborah, qui obtient une occasion en or de relancer sa vie professionnelle.

De nouvelles intrigues dérangeront les téléspectateurs, comme celle qui s’ouvre avec Iván, (Francisco Reyes), l’ex-mari de Catalina (Natalia Millán); le barbier du quartier reçoit un coup de pouce de la direction d’Helena (Lola Baldrich) et de son séduisant fils Alex (Pablo Álvarez), un canon lâche qui reflète l’esprit transgressif des années 90. Au total, environ quatre-vingts acteurs feront partie de la riche galerie qui représente ces années.