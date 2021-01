Humour noir, fortes doses d’action et pure adrénaline: c’est le cocktail d’ingrédients de Ciel rouge, le nouveau pari de Netflix qui sortira dans le monde entier le 19 mars.

Les caractéristiques de la première saison 8 épisodes de 25 minutes, une format innovant pour une série dramatique dans laquelle plusieurs genres convergent et que ses créateurs, Alex Pina et Esther Martinez Lobato (La maison de papier), ils ont baptisé «pâte latine».

Les protagonistes de Sky Rojo, Coral (Veronica Sanchez), Wendy (Lali Esposito) et Gina (Yany Prado), ils fuient à la recherche de leur liberté tout en étant poursuivis par Roméo (Asier Etxeandia), son souteneur et Moïse (Miguel Angel Silvestre) et Christian (Enric Auquer), ses hommes de main au Club Las Novias. Ensemble, ils commenceront un voyage effréné et sans but dans lequel ils devront affronter toutes sortes de dangers et vivront chaque seconde comme si c’était leur dernier, mais avec lequel ils renforceront leur amitié et découvriront le plus important: qu’ensemble, ils soient beaucoup plus forts et aient plus. des options pour reprendre leur vie.

«Avec Sky Rojo nous cherchons comme toujours à faire une action frénétique mais en nous appuyant sur ces 25 minutes de durée pour souligner le dynamisme de l’intrigue: le vol et la course à la survie. Dans le troisième acte d’un film ou d’un chapitre, toute l’énergie converge et c’est l’explosion la plus effervescente des conflits qui sont racontés, nous envisageons donc de faire un troisième acte constant et de mettre toute notre histoire dans un entonnoir de frénésie », Álex Pina et Esther Martínez Lobato affirment.

Tourné dans divers endroits à Madrid et à Tenerife, Sky Rojo a deux saisons confirmées de 8 épisodes chacune. Produit par Vancouver Media pour Netflix, cette nouvelle fiction présente une distribution internationale dirigée par Veronica Sanchez (La jetée, Les treize roses), Asier Etxeandia (Douleur et gloire, Velvet), Miguel Angel Silvestre (Velvet, Sense8), actrice et chanteuse argentine Lali Esposito (Presque des anges, mon espoir), l’actrice cubaine Yany Prado (La double vie d’Estela Carrillo, La reine c’est moi) et Enric Auquer (La ligne invisible, la vie parfaite).

Álex Pina et Esther Martínez Lobato sont les créateurs et producteurs exécutifs de Sky Rojo aux côtés de Jésus Colmenar et ils ont eu David Barrocal, Migue Amoedo et David victori en tant que coproducteurs exécutifs. Les réalisateurs de cette nouvelle série originale sont Jesús Colmenar, Óscar Pedraza, David Victori, Albert Pintó, Javier Quintas et Eduardo Chapero-Jackson. L’équipe de script se compose de Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva, Javier Gómez Santander, Juan Salvador López et Mercedes Rodrigo. Migue Amoedo a pris les rênes de la direction de la photographie avec David Azcano et David Acereto, alors que Juan López Olivar et Cristina Lopez Ferraz Ils ont été en charge de la gestion de la production.