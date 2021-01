Une nouvelle génération peut profiter de la comédie bien-aimée des années 90, générant une grande excitation chez les fans, mais c’était grâce à Netflix, car la nouvelle série “ Sauvé par la cloche ” a appris des erreurs de “ Fuller House ”.

Les redémarrages et les suites font fureur maintenant, avec la nostalgie ramenant des versions de séries annulées depuis longtemps comme «Will and Grace» et «Walker, Texas Ranger».

Cependant, tous les redémarrages ne sont pas créés égaux et “ Saved by the Bell ”, qui a commencé à être diffusé sur Peacock en novembre, interagit intelligemment avec ses personnages originaux tout en offrant au public quelque chose d’entièrement nouveau.

“Fuller House” est sorti sur Netflix en 2016 et a duré cinq saisons, jusqu’en juin 2020. La série était une suite de la comédie originale des années 90, “Full House”, suit la veuve DJ Tanner, son soeur Stephanie et sa meilleure amie Kimmy Gibbler dans leur vie d’adulte sous un même toit.

Dans l’ensemble, “ Fuller House ” était trop similaire à son prédécesseur, imitant bon nombre des mêmes histoires, plutôt que d’essayer de trouver quelque chose de nouveau.

Il y avait de nombreuses références à l’émission initiale, y compris un incident dans lequel Stephanie a conduit la voiture à travers la cuisine d’une manière similaire à son erreur d’enfance.

Mais, “ Sauvé par la cloche ” a appris des erreurs de “ Fuller House ” car il ne se concentre pas sur les personnages originaux de la série, mais suit plutôt l’histoire de Daisy Jiménez, Aisha García et Devante Young, qui rejoignent les rangs. de Bayside High après la fermeture de son école sous-financée par Zack Morris, qui est maintenant gouverneur de Californie.

Il y a certainement des blagues et des mentions d’événements et d’histoires des sitcoms des années 90, mais elles sont généralement rares et ont tendance à apparaître lorsque des personnages désormais adultes comme AC Slater et Jessie Spano interagissent les uns avec les autres.

Les références sont mineures et existent pour reconnaître l’étrangeté des intrigues du programme original.l. Par exemple, Zack a mentionné qu’il devait faire du ballet pour obtenir son diplôme quand il était dans sa dernière année. La référence elle-même est hilarante, mais la série s’en souvient au lieu de faire de même avec Daisy et ses amis.

Même le concept de la série est quelque peu différent et se sent très authentique, tout en restant en phase avec le sens de l’humour de l’original.