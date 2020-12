La pandémie n'a pas arrêté l'administration de la justice: SCJN

Mexico – Ni la pandémie ni la résistance n’ont interrompu l’administration de la justice au Mexique, a déclaré le ministre Arturo Zaldivar Lelo de Larrea.

A l’occasion du rapport de travail en tant que président de la Cour suprême de justice de la Nation, Zaldivar Lelo de Larrea, a assuré que la justice n’est pas un mirage.

Devant le président López Obrador, le président également du Conseil de la magistrature a déclaré que la magistrature vise à avoir une justice proche et tangible au service du peuple.

Dans son message, le ministre-président a également évoqué les travaux du Congrès de l’Union et reconnu sa contribution à l’approbation de la réforme judiciaire.

«Je remercie le président et les représentants de la réforme constitutionnelle en matière de justice. C’est un outil qui nous permet de lutter contre la corruption et le népotisme », a-t-il assuré.

Il a indiqué que les résultats de la réforme constitutionnelle seront immédiats et qu’avec des actes et des actions, et non avec des mots, il y aura des actes de justice dans le pays.

Zaldivar Lelo de Larrea a également souligné que les ressources matérielles et humaines sont prêtes pour un nouveau système judiciaire.

“Dans ce pays, il n’y aura pas de justice tant que les prisons seront pleines de pauvres, tant qu’elles n’auront pas accès à la justice”, a-t-il déclaré.

Devant les ministres de la Cour suprême, le président de la magistrature a déclaré qu’il fallait que les habitants aient confiance dans les juges, sur la base d’une tolérance zéro.

En raison de l’impact de la pandémie, il a assuré que la continuité dans l’administration de la justice était maintenue.

«Les mesures nécessaires ont été adoptées pour protéger les utilisateurs de l’éventualité du virus covid-19. La justice n’a jamais cessé, elle s’est transformée », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que l’utilisation de la technologie et des services en ligne était consolidée au profit de la justice en période de pandémie: Ministre Président du SCJN.

