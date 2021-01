Le nom de Yolanda Gallardo peut ne pas sembler familier aux adeptes des émissions de téléréalité de Mediaset ou à la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux, bien qu’il soit très différent s’il est mentionné. «Le Péloponie». Cette artiste catalane, toujours frappée par son apparence physique, est devenue célèbre en 2014, alors qu’elle était l’une des illustres concurrentes de «Survivors». Depuis, en plus de sa musique, il a accumulé une multitude de followers sur les réseaux sociaux pour ses publications, l’une de ses dernières ayant attiré une attention toute particulière.

La pandémie ne s’en sort pas très bien

Avec plus de 106 000 adeptes, «La Pelopony» a surpris avec une publication dans laquelle il a une fois de plus attaqué la classe politique de notre pays. Il faut se rappeler que ce n’est pas la première fois qu’elle hésite à croire tout ce qui, malheureusement, se passe dans le monde à cause du coronavirus. Bien qu’il y a quelques mois, il ait joué dans la controverse lorsqu’il a appris qu’il ne s’était pas lavé les mains depuis six mois pour entrer en contact avec le virus.Ces dernières heures, ses déclarations sur les réseaux ont suscité l’inquiétude de ses followers.

“Vivre x vivre … J’en ai tellement marre des politiciens du virus et de la Generalitat de Catalogne. Souhaitant voir si je meurs …. xk je suis déjà mort dans la vie … xk ce n’est pas la vie. Je ne vis pas, je survis », disait il y a quelques jours son message, le même qui a été rendu public ces dernières heures et avec lequel il accompagne l’une de ses plus récentes images au bord de la mer.

Ce message, en plus d’inquiéter ses fans, a également montré à quel point cette artiste de Sabadell fait face à l’enfermement et à la situation grave qui continue d’être vécue en Catalogne à cause du COVID-19, comme dans le reste du monde. Pays. Ce n’est pas la première fois, insistons-nous, qu’il rejette toutes sortes de restrictions, même s’il semble que cette fois, il se contente de faire une déclaration publique et ne décide pas de les ignorer, comme il l’a fait fin mars dernier avec le confinement.

Les réseaux sociaux sont sa seule échappatoire, comme cela s’est déjà produit lors d’occasions précédentes, comme lorsque, par exemple, elle a révélé les infidélités qu’elle avait subies de son petit-ami, une histoire qui ne manquait d’aucun détail. Actuellement, «La Pelopony» fait la promotion de son dernier clip vidéo «Vampires», donc beaucoup ont également souligné que cela pourrait être une stratégie pour attirer l’attention.