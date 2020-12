Mexico.- Avant d’être maman, j’ai pensé à l’école à la maison En tant que bonne option pour l’éducation de mes enfants, je sentais que je pouvais leur offrir beaucoup plus d’informations et d’expérience que les manuels conventionnels.

À ce moment-là, j’ai créé un dossier sur mon ordinateur portable plein d’activités que je voulais faire avec mes enfants: modèles, chronologies, lapbooks, expériences … une infinité de matériel sur les sujets qui me semblaient les plus intéressants et les plus importants.

Lorsque ma première fille est née, j’ai commencé à enquêter encore plus sur la soi-disant «école à la maison» et c’est à ce moment-là que j’ai entendu la phrase «Pourquoi pensons-nous qu’un adulte doit décider de ce que l’enfant apprend?“Quelque chose en moi a cliqué et a changé tout mon paysage.

Comme beaucoup, j’imaginais que l’enseignement à domicile était une “miss”, que j’allais leur apprendre beaucoup de choses, en décidant pour eux quelles étaient les matières les plus importantes et même les matières les plus importantes. J’ai commencé à remettre en question Et s’ils n’aiment pas l’histoire autant que moi? Et s’ils veulent «juste» apprendre la musique, la physique ou l’art?

Puis vinrent d’autres types de questions Les sujets sont-ils vraiment séparés les uns des autres? Y a-t-il des sujets plus importants que d’autres? Est-ce une preuve de qualité que vous avez réellement appris quelque chose ou une preuve de mémoire à court terme?

Petit à petit, j’ai commencé à être plus clair, si je donne à mes enfants la liberté de choisir ce qu’ils veulent apprendre, comment ils veulent apprendre et quand ils veulent apprendre, ce sera important pour eux, ils ne perdront pas de temps à mémoriser des milliers de données déjà présentes sur Internet et cela peut être réalisé simplement en appuyant sur Entrée.

S’ils deviennent autonomes, ils acquerront les outils, les connaissances et les expériences dont ils ont besoin dans leur vie; puis mon rôle devient secondaire, je deviens guide et facilitateur, Je peux vous rapprocher de là où se trouve l’information ou avec les experts en la matière, mais ce sont eux qui dirigent leur apprentissage, leurs connaissances, leurs décisions et donc leur vie.

Fernanda De la Peña Limas