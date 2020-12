L’écrivain espagnol Javier Cercas, Planet Award 2019 et les Britanniques Salman Rusdhie prédit ce week-end que l’humanité apprendra peu de la pandémie et ils ont dit qu’il n’y aurait pas de grandes œuvres artistiques dessus.

«Je ne pense pas que ça va être différent de ce que c’était. Ce n’est pas la première fois que cela se produit dans l’histoire de l’humanité et le monde continue exactement de la même manière et nous avons fait les mêmes erreurs à maintes reprises. Les hommes et les femmes continueront d’être tout aussi stupides ».

Javier Cercas et Salman Rushie ont parlé ce jour de “Le pouvoir des histoires” et, en se référant aux épidémies précédentes, ils ont rappelé qu’ils n’avaient pas provoqué de grands films ou livres; l’Espagnol a souligné que la grippe espagnole avait fait 50 millions de morts, plus que les guerres mondiales, et qu’il n’y avait pas de grand film, roman ou poème à ce sujet.

“Il y avait un fléau à l’époque de Shakespeare et il a écrit” King Lear “et” Macbeth “pendant ce fléau, mais il ne s’est pas référé à la peste, même si elle était là”, se souvient Rushdie.

L’auteur de “The Satanic Verses” a accepté de souscrire à l’idée de Cercas, bien qu’il ait souligné qu’en cette période d’isolement, peut-être que les gens ont appris de petites choses telles que les personnes importantes pour l’un sont peu nombreuses et peut-être que nous ne devrions pas être aussi extravertis. .

Les auteurs ont parlé du pouvoir des histoires et de la littérature et surtout de la liberté des auteurs lors de la création de romans.

Javier Cercas, passionné par l’œuvre de Miguel de Cervantes, dont il a fait des conférences à de nombreuses reprises, a rappelé l’appel à enfreindre les règles imposées par l’auteur de “Don Quichotte” lors de l’invention du genre du roman.

“La littérature en général et le roman en particulier, la seule règle qu’ils ont est qu’il n’y a pas de règles. Ce fut une autre des révolutions de Cervantès lors de la création du roman. «Les messieurs ici ont un genre où ils peuvent faire ce qu’ils veulent»; et c’est notre obligation. Cervantes a dit «fais ce que tu veux» et j’obéis », dit-il.

Selon Rushdie, la beauté de la littérature est qu’elle atteint la vérité par de nombreuses portes différentes, elle a des milliers d’entrées pour essayer d’atteindre la vérité et c’est ce qui la rend intéressante pour l’écrivain car il peut faire différentes choses en même temps et ensuite intéressantes. pour le lecteur parce qu’il écoute à partir de différents points.

Pandémie propice à la création?

Alors que Salman Rushdie a reconnu qu’il lui était difficile de travailler au début de l’isolement en raison du coronavirus, l’Espagnol a avoué avoir travaillé à un rythme soutenu, et en ne se rendant pas aux foires et événements, il est resté chez lui et a pu créer.

“J’ai beaucoup travaillé car je n’ai pas travaillé depuis longtemps, la situation ne m’a pas dérangé même si je sais qu’il y a une catastrophe.”

Pendant plus d’une heure, les romanciers ont échangé des signes sur le processus de création.

La conférence de Rushdie et Cercas a suivi la Foire du livre de Guadalajara qui s’est terminée dimanche.

npq

