Mexique.- La plupart des membres de la Cooperativa La Cruz Azul ont dénoncé les abus, les illégalités, les menaces et les violences d’un groupe d’usurpateurs dirigé par José Antonio Marín Gutiérrez et Víctor Manuel Velázquez Rangel.

Récemment, Guadalupe, un membre de la coopérative touché par ces abus, a diffusé diverses irrégularités que Marín et Velázquez ont commises au sein de la coopérative, comme se nommer membres des conseils d’administration et de vigilance, et les a accusées d’être incohérentes et de violer les bases constitutives de la coopérative.

Il a dénoncé: “Assez de tant d’injustice et de dictature, familles du noyau coopératif Cruz Azul, je vous invite à ne pas avoir peur et à élever la voix face à une telle injustice”, dans une vidéo diffusée sur Facebook.

Il a ajouté: “Le droit général des sociétés coopératives établit à l’article 6, la nécessité d’une administration démocratique”, a-t-il cependant accusé, c’est quelque chose que Marín et Velázquez n’ont pas respecté.

La jeune femme indique que Marín et Velázquez ont utilisé Jorge Morales Borbón, un ancien responsable de la direction de l’ancien gouverneur Guillermo Padrés, comme porte-parole sur les réseaux sociaux, et qui a été emprisonné pour détournement de ressources.

Morales se présente comme le porte-parole des usurpateurs, quand cela n’est pas permis par les bases de la coopérative, puisque Morales Borbón n’appartient pas à la coopérative.

Il convient de rappeler que le 26 août, la plupart des membres de la coopérative ont tenu leur assemblée générale ordinaire, convoquée conformément aux dispositions de la loi générale des sociétés coopératives et des bases constitutives, au cours de laquelle ils ont élu démocratiquement les présidents authentiques des conseils d’administration et de surveillance, respectivement Federico Sarabia Pozo et Alberto López Morales.

Il est également important de rappeler que, ces derniers jours, la majorité des membres ont publié un dépliant expliquant ce qui se passe au sein de l’organisation, et dénoncé l’enlèvement des avoirs des membres de la coopérative, ainsi que la retenue arbitraire des salaires, la suspension des postes de travail et avantages sociaux, en plus de l’annulation des soins médicaux en pleine prévoyance sanitaire.

Et ils ont demandé l’intervention du président Andrés Manuel López Obrador, pour dénoncer la gravité de leurs problèmes et ont exigé, dans le strict respect de la loi, de rétablir l’ordre, les droits et la tranquillité de plus de 10 500 familles touchées.

