Mexico.- Les quatre évêques de la capitale de la République (Mexique, Azcapotzalco, Iztapalapa et Xochimilco) ont convergé pour exhorter tous les citoyens à ce Noël “d’éviter les fêtes qui deviendraient des occasions de larmes, de tristesse et de mort”.

À travers la déclaration “ Prenons soin de la vie ce Noël et le nouvel an ”, le cardinal Archevêque Carlos Aguiar Retes et les évêques Adolfo Castaño Fonseca, Jesús Antonio Lerma et Andrés Vargas Peña demandent qu ‘”à ce moment crucial de l’histoire de notre ville, en tant que pasteurs, nous exhortions le Peuple de Dieu à protéger la vie de chacun”.

«Nous adressons ces mots d’encouragement face à la grave crise sanitaire que traverse notre ville en raison de la pandémie de SRAS-CoV2 et de ses graves conséquences… La célébration de la naissance de Jésus dans de nombreuses familles se fera au milieu d’absences douloureuses; dans d’autres, en attente d’un rapport sur l’état de santé d’un membre de la famille hospitalisé; il y aura ceux qui passeront seuls parce qu’ils ne peuvent rendre visite à leurs proches pour éviter la contagion; d’autres vivront ces jours-ci, suppliant Dieu que cela se termine bientôt ».

Cependant, les évêques affirment que Noël «vient susciter l’espérance en célébrant que Dieu, notre Père aimant et miséricordieux, nous offre l’incarnation de son Fils Jésus-Christ; ceux qui assument la condition humaine pour enseigner la voie à suivre face à la souffrance, la douleur et la mort, et ceux qui la supposent auront la force de l’Esprit Saint pour affronter les situations dramatiques qui se sont intensifiées cette année ».

Les pasteurs catholiques proposent qu’en raison de la saturation des hôpitaux et de l’augmentation constante des infections, les fidèles chrétiens retrouvent le vrai sens des Posadas en tant qu’espace de prière et de préparation spirituelle pour Noël “en évitant à tout prix les réunions de groupe plus gros ou massif ».

«Nous exhortons le Peuple de Dieu et toutes les personnes de bonne volonté à célébrer les Posadas, Bonne Nuit et Noël, ainsi que l’arrivée du Nouvel An et de la fête des Saints Rois, pratiquement dans l’intimité de leur maison, uniquement avec les membres qui composent la famille, aidés par les plateformes numériques ».

Les évêques concluent par un appel aux curés pour qu’ils adaptent les horaires des célébrations et les protocoles de santé pour éviter les foules à l’intérieur et à l’extérieur des temples.

