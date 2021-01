‘Paquita Salas’, la série réalisée par Los Javis (Javier Ambrossi et Javier Calvo) et avec Brays Efe ‘, est de retour dans l’actualité en raison de la première du premier chapitre de’ FoQ: El reencuentro ‘où wherersula Corberó est la grande absente de cette mini-série visible depuis le 27 décembre dernier dans Atresplayer Premium. Les adeptes de «Physique ou Chimie» attendaient avec impatience le retour de Cabano, Paula, Yoli, Gorka et compagnie, et ils regrettent que Ruth n’apparaisse pas. Ceci est dû à L’horaire chargé de Corberó avec les enregistrements de la dernière saison de «La casa de papel».

Cependant, dans la troisième saison de “ Paquita Salas ” qui a été créée en juin 2019, il était déjà tombé que l’actrice catalane n’apparaîtrait pas dans une supposée réunion des anciens étudiants de Zurbarán. Dans l’un de ses chapitres, Úrsula avoue à Magüi (Belen Cuesta) que son représentant avait rejeté le projet de retour de «FoQ» car elle était dans l’un des moments les plus élevés de sa carrière ». «Tu sais ce qui se passe tante? Je ne veux pas oublier mon passé ni qui je suis. Je suis ravi de voir le retour de «FoQ». C’était ma maison, c’était ma famille », Corberó avoue dans l’une des scènes.

“Ursula, ne serais-tu pas triste de manquer la réunion de ‘Física o Química?”, A demandé le personnage joué par Belen Cuesta. “Pf … Cela me brûlerait à l’intérieur”, répondit Úrsula qui se donne vie dans ‘Paquita Salas’ et faisant un clin d’œil à la fiction d’Antena 3 avec l’une de ses phrases célèbres.

