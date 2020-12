Mónica López interviewe Pedro Sánchez dans «La hora de La 1».

Televisión Española a un chemin compliqué à parcourir dans les mois à venir, à la fois en interne et face au public, qui commence par un effort pour regagner la confiance des téléspectateurs dans la chaîne publique mais surtout pour les renforcer avec ses propositions. L’une des bandes où il avait le plus perdu ces dernières années était le matin. Pour y remédier, l’entité travaille depuis le printemps dernier sur un nouveau magazine, La hora de La 1 (de 08h00 à 13h00), dont la première a été lancée lundi dernier avec Mónica López à la barre. Et il l’a fait avec des données encourageantes pour la chaîne, avec une part d’écran de 9,5% (291000 téléspectateurs), deux points d’avance sur son prédécesseur, La Mañana, qui détenait au cours des derniers mois une part de 7,5%, bien que sur un horaire plus court (de 10h00 à 13h00).

Le premier jour de la nouvelle saison, le premier magazine d’actualité du matin a continué à être El programme de Ana Rosa (de 9h00 à 13h30), qui a conservé ses bonnes données habituelles, en saisissant 17% des parts (621000 téléspectateurs). Sur Antena 3, Espejo Público (de 9h00 à 13h30), animé par Susanna Griso et déjà présenté en première au début de la semaine dernière, avait une part de 13% (379 000 téléspectateurs). Dans La sixième, la Mañana est divisée en deux programmes, de 07h30 à 11h00 Aruser @ s (302 000 téléspectateurs, 10,4% lors de la première de sa troisième saison) et de 11h00 à 14h20 Al Rojo Vivo (757 000, 12%).

Comme d’habitude dans ces magazines, les chaînes les fragmentent en blocs pour pouvoir proposer deux données d’audience différentes et que la longue durée de l’espace n’entraîne pas une diminution du résultat moyen. Ainsi, la section de La hora de La 1 qui a le mieux joué lors de sa première lundi a été la première, appelée La hora politica, et à laquelle a assisté le président du gouvernement, Pedro Sánchez (le quota, le meilleur de la chaîne tout au long de la journée, il est passé à 13%, avec 273 000 téléspectateurs, ajoutant 332 000 téléspectateurs à la chaîne 24 Horas, 15,5%). Dans la deuxième section, La hora de actualidad, avec une table de discussion et des informations de dernière minute, a enregistré 8,2% (304 000 téléspectateurs). Dans les deux sections, les chiffres étaient supérieurs à la moyenne pour La Mañana, qui présentait María mariée, et Los Petits-déjeuners, que Xabier Fortes conduisait avant l’été.