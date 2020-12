Mexico,- Eddy Reynoso est un élément clé du succès de Saúl «Canelo» Álvarez. C’est un entraîneur qui a gagné sa reconnaissance comme l’un des meilleurs au fil des ans.

À seulement 18 ans, Eddy a été contraint d’émigrer aux États-Unis pour chercher une vie meilleure, mais son séjour à Riverside, dans le sud de la Californie, a été très court car il n’a pas trouvé les opportunités dont il avait besoin pour avancer.

Sans se laisser décourager par l’adversité, Eddy a choisi de retourner à Guadalajara, où, avec son père, José «Chepo» Reynoso, ils ont ouvert une salle de sport. Le temps a fait d’Eddy un entraîneur de haut calibre qui a travaillé avec plus de 10 champions du monde et des dizaines de meilleurs espoirs.

“Canelo” contre Smith ce samedi

«La qualité de Saúl ne fait aucun doute. Smith a poussé dur ces deux dernières années, a remporté des ceintures. Il n’a pas vraiment affronté des combattants de la capacité de Saúl, mais c’est un garçon qui a beaucoup de technique, un combattant déployé, fort, courageux; nous espérons donc que ce sera un très bon combat. Nous travaillions avec un combattant similaire et plus fort que lui, Frank Sánchez, qui a plus ou moins la même taille que Smith, est un poids lourd, avec beaucoup de technique de boxe ».

«Il n’y a pas de secret, nous ne pouvons pas vraiment le combattre à distance, nous devons essayer de trouver la courte distance, Saúl est très bon dans ce domaine et presque toute sa carrière a fait face à ce genre de difficultés et nous avons bien fait, il a su gérer très bien ces types de situations et nous espérons que samedi sera le même », a déclaré Reynoso.

