Mexico – Dans tous les secteurs, la fin d’année et les vacances de décembre représentent une forte impulsion économique, dans laquelle les magasins, petits et grands, jouent un rôle de premier plan, puisqu’ils sont l’espace de référence pour l’approvisionnement d’une maison individuelle, à de grands banquets.

Malgré le fait que cette année ait été marquée par la pandémie, tant les entreprises que les restaurants préparent des ventes en ligne ou à domicile, vous devez donc être prêt à prendre soin de votre entreprise et à éviter d’être victime de vol.

Les conseils et mesures de sécurité suivants peuvent protéger votre entreprise contre d’éventuels criminels, sans négliger les ventes.

1.- Un bon stockage et transfert de marchandise garantit la livraison des produits en parfait état et éviter les retards ou pertes. Les palettes en bois sont la meilleure option, elles sont louées et renvoyées à des entreprises certifiées qui garantissent qu’elles sont exemptes de tout type de ravageur. Assurez-vous de renvoyer la palette à l’entreprise, pour éviter le vol!

2.-Éclairage, miroirs et caméras adéquats. Ces éléments permettront de maintenir une surveillance constante et adéquate. Il n’est pas nécessaire d’avoir de nombreuses caméras, veillez simplement à ce qu’elles soient situées à des endroits stratégiques, comme les miroirs. Là où il ne faut pas lésiner, c’est sur l’éclairage, qui devrait être à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

3.- Prenez soin de l’argent. L’argent liquide est la cible principale d’un voleur. Ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans la boîte, faire des coupes de compte au moins deux fois par jour et conserver les bénéfices dans un endroit sûr autre que le magasin, sera une bonne stratégie pour éviter les vols.

4.-Alarmes et beaucoup de service client. Un autre outil utile est de placer des alarmes sonores à l’entrée, ceci afin de détecter l’entrée et la sortie de chaque client. Certains criminels utilisent des mineurs pour des vols, soyez vigilant si vous voyez un enfant entrer seul et passez beaucoup de temps dans votre magasin.

5.- Affectez du personnel de confiance. Limitez l’utilisation des clés des locaux à une personne de confiance. Si vous ou un employé les perdez, il est préférable de changer les serrures. Et essayez d’ouvrir et de fermer l’entreprise accompagné, jamais seul, pour éviter tout type d’agression.

La saison de Noël est un bon moment pour le secteur commercial, et il ne faut pas tomber dans les alarmes ou les exagérations, le simple fait d’être alerte et informé vous permettra d’augmenter les ventes, de profiter de la saison, sans risques.