Kiko Hernández a été l’un des grands protagonistes de la journée chez Telecinco lorsqu’il est allé à son travail en fauteuil roulant. Le collaborateur de ‘Save me’ est incapable de supporter la douleur qu’il traîne depuis quelques jours et n’a assisté au programme qu’à la demande expresse du réalisateur David Valldeperas, qui lui a demandé d’assister mardi et mercredi pour analyser les problèmes qui devaient être discutés sur le plateau.

“Que fait le grand-père de Kiko Hernández sur le plateau?“, claqua Carlota Corredera en le voyant apparaître, même si elle exprima rapidement son inquiétude. L’ancienne candidate de ‘Big Brother’ expliqua alors qu’elle préférait s’asseoir là car la douleur augmente en bougeant à cause de la lombalgie qu’elle subit depuis quelques jours.”S’asseoir ne fait pas mal mais je me lève et vois San Pedro avec la canne», a-t-il assuré, révélant également que« je me soigne ».

Le réalisateur de ‘Save me’ a tenu à remercier publiquement Kiko pour le geste, même s’il en a profité pour avouer qu’au début il ne croyait pas à l’ampleur de la douleur du collaborateur et pensait que c’était juste une stratégie de libération jusqu’au réveillon du Nouvel An. “C’est vrai que le visage que j’ai vu m’a fait réaliser que le garçon avait tort. Hier, il a tenu toute l’après-midi, il était génial comme toujours et aujourd’hui il est de retour », a-t-il reconnu.

“C’est de l’arthrite psoriasique que je reçois de la lombalgie“A déclaré Hernández peu de temps après. Pour essayer de soulager la douleur, le programme lui a fourni un fauteuil roulant et un physiothérapeute qui l’a soigné tout au long de l’après-midi. Ce fait a provoqué les rires de certains collègues et les blagues de Mila. Ximénez: “Est-ce que Kiko a des lombalgies et lui amenez-vous un physiothérapeute? Et qu’allez-vous m’apporter? Une unité de soins intensifs? »Dit-il sèchement en riant.