Mexico – La promotion d’une numérisation équitable et l’amélioration de la bande passante en tant que moteur de l’économie devraient être les objectifs pour lesquels le Mexique doit travailler d’ici 2021, a convenu Ernesto Piedras, directeur général du cabinet de conseil The Competitive Intelligence Unit et César Funes, vice-président des relations publiques pour l’Amérique latine chez Huawei.

«La transformation numérique durant cette pandémie, nous nous sommes sentis très accélérés, nous n’aurions pas pu maintenir l’éducation ou le télétravail si nous n’avions pas d’infrastructure numérique», a déclaré Funes lors de sa participation au tableau d’analyse: La transformation numérique comme impulsion pour économie de 2021, dans l’espace radio “Así las cosas”.

Pour sa part, le consultant Ernesto Piedras, a souligné qu’il fallait une collaboration constante des différents secteurs afin de réduire la fracture numérique.

«Il faut un travail entre le gouvernement, les universités et les entreprises de télécommunications. Parce qu’il n’y a toujours pas de couverture 4G adéquate, par exemple 32 millions d’étudiants utilisent actuellement la télévision pour se former », a-t-il expliqué lors de l’émission de radio diffusée sur W Radio et animée par les journalistes Gabriela Warkentin et Javier Risco.

De son côté, le représentant de Huawei a indiqué que depuis quelques années le géant de la technologie réalise des index pour évaluer la connectivité dans plusieurs pays, et que le Mexique dispose de plusieurs domaines d’opportunités dont il pourrait profiter pour stimuler son économie.

“Chez Huawei, nous avons développé des index pour analyser l’évolution à cet égard, pendant huit ans nous avons évalué l’adoption ou la position des pays en matière de numérisation, et sur les 79 pays étudiés, le Mexique occupe la 51ème position”.

Funes a indiqué qu’il faut travailler pour une bande passante, ce qui permet à la population de bénéficier à la fois de la vitesse de connexion, ainsi que de la réduction des coûts et des délais.

«Nous devons nous concentrer sur le haut débit, vu dans les réseaux fixes et les réseaux mobiles, pour générer un plus grand bien-être social, améliorer l’expérience utilisateur et qu’ils puissent accéder à diverses technologies telles que: Cloud business, Intelligence Artificielle, Industrie 4.0, nous devons construire un agenda numérique qui inclut tous ces éléments et offrir des outils de formation et d’éducation à la population », a déclaré Funes.

Il a également noté que la peur du changement technologique persiste. Cependant, il a estimé qu’au fur et à mesure que le processus de numérisation progressera, la population pourra mieux comprendre les avantages qu’offre un monde connecté.

«D’ici 2025, 97% des entreprises utiliseront l’intelligence artificielle, dans l’industrie manufacturière, il y aura 103 robots pour mille employés et dans le monde, nous aurons des connexions massives, avec au moins 100 milliards d’objets connectés. Bien qu’il y ait une peur du changement, l’évolution technologique finira par nous donner plus d’emplois mieux gérés », a conclu Piedras.