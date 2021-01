Mexique.- La réforme judiciaire, approuvée par le Congrès de l’Union, est fonctionnelle et structurelle, et vise à rendre le Pouvoir Judiciaire de la Fédération (PJF) plus efficace, plus proche et plus professionnel, ce qui à son tour générera une meilleure justice, a déclaré le ministre. Président de la Cour suprême de justice de la nation (SCJN), Arturo Zaldívar.

Il s’agit d’une réforme fonctionnelle et structurelle du pouvoir judiciaire fédéral qui, en l’étant et en nous permettant d’avoir un pouvoir judiciaire plus efficace, plus efficace, plus proche et plus professionnel, générera nécessairement une meilleure justice fédérale, sans aucun doute, et indirectement pour générer également une meilleure justice dans le pays, car la justice fédérale a toujours un impact sur d’autres juridictions », a-t-il déclaré.

Devant des universitaires de la Faculté de droit de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et d’autres personnalités, dans le cadre de la session de travail académique des directeurs de séminaires et des présidents des écoles normales, le ministre a précisé que la réforme judiciaire n’est pas une réforme globale de la justice mexicaine.

«La réforme judiciaire n’est pas, et ne prétend pas être, une réforme globale de la justice mexicaine. En tout état de cause, il n’appartiendrait pas au pouvoir judiciaire de la Fédération de le soulever; une réforme de cette ampleur implique l’intervention de nombreuses autres entités gouvernementales », a-t-il expliqué.

Je remercie le Dr Raúl Contreras et les professeurs de la #FacultadDeDerechoUnam pour leur hospitalité, leur ouverture d’esprit et leur dialogue intéressant sur la # Réforme judiciaire. Les avocats mexicains sont un élément fondamental pour avancer vers un pays en paix, plus juste et plus égalitaire. – Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) 22 janvier 2021

Il a également déclaré que la réforme du PJF était consolidée grâce à un effort sans précédent des trois puissances de l’Union. Il a même rappelé, avant d’accéder à la présidence du SCJN, il avait fait un autodiagnostic et à ce moment-là il avait appelé à l’autocritique, car il y avait des problèmes à attaquer.

Parmi eux, a-t-il expliqué, le népotisme qui «était déjà une culture» et bien qu’il ne fût pas désapprouvé, il générait des conflits d’intérêts; Il y a aussi des «dépenses incontrôlées», outre le fait que le problème du harcèlement sexuel n’est pas abordé, et encore moins des mesures sont encouragées pour aller vers la parité entre les sexes.

Ainsi, lorsqu’il est devenu président de la Cour, dans «un scénario très hostile» et avec plus de 100 initiatives au Congrès, certaines très agressives, il a commencé par «un dialogue avec les autres puissances pour mener une auto-réforme». .

Ainsi, a déclaré Zaldívar, des politiques publiques pourraient être établies pour lutter contre le népotisme et le harcèlement sexuel, en plus de promouvoir l’école judiciaire et, pour renforcer la parité entre les sexes, des concours ont été organisés pour les juges de district, ainsi que pour les magistrats de circonscription.

Ceci “nous a donné une autorité morale pour montrer que la réforme était sérieuse”, a déclaré Zaldívar, qui a permis, après des rencontres avec les législateurs, de s’entendre sur une initiative qui émanerait du PJF lui-même.

C’est ainsi que le 12 février de l’année dernière, le président, Andrés Manuel López Obrador, a reçu le projet, l’a signé dans ses termes et l’a envoyé au Congrès de l’Union, où et après un large débat, il a été approuvé, d’abord par le Sénat puis par la Chambre des députés.

Avec cela, a déclaré le ministre Zaldívar aux professeurs d’université, «nous cherchons à consolider un pouvoir judiciaire moderne, proche du peuple, efficace, efficace et qui récupère la confiance du peuple. C’est l’idée de cette réforme qui renforce la Cour, protège le pouvoir judiciaire d’une atteinte à son indépendance et renforce son autonomie ».

Actuellement et conformément au processus législatif, les congrès locaux sont en train d’approuver la réforme du PJF.

emc